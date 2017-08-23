Неурожай ванили может привести к мировому дефициту пряности

Неурожай ванильных лиан на Мадагаскаре привел к росту цен на производимую пряность. Как сообщил «Интерфакс», следующим шагом может стать мировой дефицит ванили и, как следствие, сокращение производства ванильного мороженого во всем мире.



На сегодняшний день стоимость одного килограмма стручков ванили стоит около 500 долларов. Это связано с тем, что основной мировой поставщик пряности — Мадагаскар пережил в этом году засуху, а после попал под тропический циклон, что привело к существенному сокращению урожая.



Ряд производителей в Европе и США уже убрали ванильное мороженое из меню.



Другие компании существенно подняли на него цены. Nestle повысила стоимость мороженого Moevenpick в Швейцарии на 2,5% в этом году.



Эксперты ждут октября-ноября нового сезона цветения ванильных лиан на Мадагаскаре, чтобы оценить перспективы урожая в следующем году.



Весенние заморозки погубили урожай винограда во французском регионе Бордо. Чтобы спасти виноградники, их грели, как могли, даже обдували теплым воздухом с вертолетов, но это не помогло. Производство вина сократят до рекордно низких показателей. «360» пообщался с экспертами, и выяснил, как неурожай во Франции повлияет на стоимость вина в России.