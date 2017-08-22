Федрезерв может обрушить рынок акций и облигаций

Рынок акций и облигаций может понести серьезные потери, если Федеральная резервная система все же начнет процесс сокращения своего баланса. Участники рынка недооценивают риски, считают эксперты крупнейших банков Уолл-стрит.



Ранее в этом месяце Комитет банков и инвесторов представил казначейству презентацию, где отметил соответствующие риски. Чуть позднее уже аналитики Morgan Stanley отдельно предупредили о том, что инвесторы недооценивают проблемы, которые планы ФРС могут принести на рынки корпоративного долга.

Действительно, пока мы не видим какой-то серьезной тревоги среди управляющих: рынок акций в этом год прибавил около 10%, а корпоративные облигации выросли в среднем на 4,8%.



Кроме того, не стоит забывать еще и про ипотечные облигации. Они наряду с казначейскими облигациями наиболее зависимы от объемов средств, которые реинвестирует ФРС. Отметим, что хотя эти бумаги и отстают в этом году от широкого рынка, их доходности выглядят довольно стабильно.



Сейчас уже очевидно, что Федрезерв пытается сократить те стимулы, которые регулятор представил финансовой системе и экономике в период кризиса. Стоит ли повторять, что программы количественного смягчения увеличили баланс Федрезерва более чем в 4 раза.



Чиновники из Федрезерва считают, что экономика находится на траектории уверенного роста, поэтому пришло время сократить объемы баланса, а вместе с тем и сократить подпитку рынков путем реинвестирования доходов, полученных от погашения бумаг на балансе.



Но тут как раз и кроется основная проблема, так как с высокой долей вероятности сокращение баланса навредит рынкам, а возможно, и экономике в целом.



Любопытно, что эксперты и сами толком не знают, какое влияние действия Федрезерва окажут на рынок, поскольку в прошлом никогда ничего подобного не происходило.





" Все, что мы можем сделать, — это выдвигать гипотезы, потому что это беспрецедентный шаг" , — поделил мнением с Bloomberg Юйбен Хуррен, менеджер фонда Aviva Investors с объемом активов $456 млрд

Так что же может произойти?



Например, Комитет инвесторов и банкиров в своей презентации полагает, что стоимость заимствования корпоративного сектора может увеличиться на 1,35% по сравнению с казначейскими обязательствами. Более высокие затраты в свою очередь могут негативно повлиять на стоимость акций.



С другой стороны, решение Федрезерва выглядит логичным, так как на финансовом рынке США наблюдаются признаки пузырей. Достаточно сказать, что компании с высоким рейтингом только в этом году уже разместили облигации более чем на $1 трлн и, скорее всего, побьют прошлогодний рекорд. При этом доходность облигаций стремится к историческим минимумам.



Федрезерв не инвестирует в корпоративный долг, но поскольку средства регулятора поступают в казначейские и ипотечные бумаги, доходности корпораций падают вслед за ними.



Кроме того, компании очень часто занимали на долговом рынке и использовали привлеченные средства для выкупа своих же акций.



Эксперты уверены, что сокращение баланса ФРС может начаться уже осенью. Возможно, об этом будет объявлено на следующем заседании в сентябре.



В протоколе последнего заседания говорится, что члены Комитета по операциям на открытом рынке много спорили о темпах инфляции, однако большинство из них выступает за неотложное начало сокращения баланса.