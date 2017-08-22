Локальное укрепление рубля сменится падением

— Локальное укрепление рубля близится к завершению. В конце августа стоит ждать ослабления российской валюты.



Факторы, способствовавшие временному укреплению рубля, будут отыграны на этой неделе. Налоговый период, когда экспортеры продают валюту для уплаты налогов, завершается в пятницу 25 августа. До пятницы экспортеры должны выплатить в бюджет порядка 900 миллиардов рублей.



Помимо налогового периода рубль получает поддержку от спекулятивно подорожавшей нефти в преддверии заседания мониторингового комитета, отслеживающего уровни добычи " черного золота" участниками соглашения о сокращении нефтедобычи, известного под аббревиатурой ОПЕК+.



Выводы мониторингового комитета, куда входят и представители РФ, могут разочаровать нефтяных быков, когда выяснится, что не все страны участники соблюдают взятые на себя обязательства по сокращению объемов нефтедобычи. Я подозреваю, что уже к середине недели биржевые котировки сорта Brent вернутся в район 50 долларов за бочку и даже могут попытаться протестировать психологически важный уровень. Это усилит давление на рубль.



Косвенно о приближении периода турбулентности рубля свидетельствуют рекордные за всю историю ставки хедж-фондов на падение рубля, открытые на чикагской бирже. За прошедшую неделю фонды на 30 процентов увеличили размер короткой позиции по рублю во фьючерсах и опционах, а с мая количество открытых контрактов на падение рубля выросло более чем в десять раз.





На этой неделе главы крупнейших Центробанков мира съезжаются в американский курортный городок Джексон Хоул (Jackson Hole) в штате Вайоминг на ежегодную неформальную встречу, на которой обсуждаются вопросы координации монетарной политики эмитентами глобальных резервных валют. Ожидается, что главы ФРС ЕЦБ , Банка Англии и Банка Японии подтвердят курс на сокращение стимулирующих мер в экономике и постепенное ужесточение монетарной политики. ФРС США первой из четырех крупнейших Центробанков мира приступила к повышению процентных ставок, а в сентябре собирается начать процесс изъятия избыточной ликвидности из финансовой системы, сокращая объем ценных бумаг на балансе. Эти действия способны ускорить вывод средств с развивающихся рынков.

Анализируя все это, я полагаю, что рубль в настоящий момент достиг локальных целей укрепления в противостоянии с американским долларом в районе 59 рублей. Дальнейшее укрепление российской валюты маловероятно. Триггером к ослаблению рубля может стать рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов в американских хранилищах вследствие традиционного снижения спроса со стороны НПЗ в конце летнего сезона.





Однако до среды, когда Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США предоставит очередные данные о запасах углеводородов, котировки рубля к доллару останутся в узком диапазоне 58,80-59,30.

Дальнейшее движение будет обусловлено изменениями нефтяных цен, но пока я не жду снижения курса российской валюты к доллару выше 59,50. Что касается единой европейской валюты, то ее рублевые котировки во вторник и до конца недели останутся в диапазоне 69-70 рублей.