Россиян веселит экономия

Россияне продолжают экономить и предпочитают проводить досуг скромно. Доля тех, кто за последние шесть месяцев не посетил ни одного развлекательного заведения или мероприятия, превысила 50%. Аудитория выросла только у кинотеатров и заведений фаст-фуда. Однако в обеих категориях средний чек одного посещения снизился почти в полтора раза.





В этом году доля тех, кто за последние шесть месяцев не посетил ни одного развлекательного заведения или мероприятия, составила 51%, говорится в исследовании «Ромир», предоставленном «Ъ» . Три года назад таких было 45%. Уменьшение аудитории демонстрируют практически все виды развлечений. Так, кафе и рестораны потеряли 4 процентных пункта (п. п.): их посещают 26% опрошенных против 30% в 2014 году, когда в последний раз проводилось аналогичное исследование. Аудитория музеев и выставок сократилась на 5 п. п. (7% против 12% три года назад), такое же снижение показали драматические театры (6% против 11%) и концерты современной музыки (3% против 8%). Менее существенно уменьшились доли тех, кто ходит в салоны красоты (с 13% в 2014 году до 12% в 2017-м), в бани и сауны (с 9% до 7%), боулинг и бильярд (с 8% до 6%), ночные клубы (с 7% до 5%).

За три года выросла только аудитория тех, кто ходит в кинотеатры (с 22% в 2014 году до 24% в 2017-м) и заведения быстрого питания (с 17% до 19%), следует из материалов «Ромир». При этом посетители кинозалов делают это лишь 1,1 раза в месяц, хотя три года назад в кино ходили в среднем 1,4 раза. Средний чек одного посещения кинотеатра также снизился — с 615 руб. в 2014 году до 365 руб. в нынешнем. При наличии одинакового репертуара отдельные кинотеатры в рамках очень высокой конкуренции начинают играть на понижение, что может приводить к снижению средней цены билета, поясняет президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.



Она отмечает, что аудитория, пытаясь экономить, стала выбирать либо гарантированно большие проекты, либо альтернативный контент. При этом, по словам госпожи Зиняковой, со стороны гостей ощущается более позитивный настрой, многие устали экономить и легче приобретают товары и услуги в кинотеатрах.





Любители фаст-фуда также уменьшили свой средний чек в этом году до 488 руб. за одно посещение против 592 руб. три года назад. Но частота их походов в рестораны быстрого питания возросла с 2,5 раза в месяц до 3,4 раза, подсчитали в «Ромир». Предправления «Стардогс» Сергей Рак говорит, что рост посещаемости заведений фаст-фуда может быть связан с тем, что крупные игроки рынка удерживают цены от серьезного и резкого роста и предлагают скидки. Хотя стабильного увеличения трафика, например, в торговых центрах, господин Рак не наблюдает.

Впрочем, чаще стали ходить не только в заведения фаст-фуда, но и в рестораны и кафе, которые в этом году в среднем посещают 2,2 раза против 1,9 раза в 2014 году. При этом средний чек одного посещения также снизился — с 808 руб. до 707 руб. В два раза чаще россияне стали посещать спа-салоны — 2,4 раза в месяц против 1,2 раза в 2014 году. Но и в этом сегменте средний чек снизился с 788 руб. три года назад до 652 руб. Также довольно существенно выросла частота посещений бань и саун с трех раз в месяц до 4,6 раза. И так же заметно снизился средний чек — с 749 руб. до 648 руб.



Немного чаще россияне стали ходить в салоны красоты: 1,3 раза в месяц против 1,2 раза. В то же время теперь они больше тратят на каждый поход. Средний чек за три года увеличился с 817 руб. до 1,087 тыс. руб. Президент сетей «Моне» и «Точка красоты» Александр Глушаков подчеркивает, что средний чек очень разнится в зависимости от сегмента: в премиальных салонах он составляет около 4 тыс. руб., в среднеценовых — 1 тыс. руб., в экономичных — 400–500 руб. Домохозяйства тратят на салоны красоты в целом 1–2% своего дохода, рассказывает господин Глушаков. Потребители, у которых снижается реальный доход третий год подряд, ищут новые салоны, поэтому точки, работающие в низком ценовом сегменте, показывают рост выручки и числа посетителей около 60% в год, сопоставимый оборот увеличивается примерно на 35%, объясняет он.



Существенный рост среднего чека показали также концерты современной музыки: сегодня посещение одного такого мероприятия обходится респондентам в среднем 1,311 тыс. руб. против 1,08 тыс. руб. в 2014 году. Но посещают их почти в два раза реже — 0,4 раза в месяц вместо одного раза три года назад. Аналитики «Ромир» объясняют рост среднего чека в этих категориях инфляцией, которая за этот период составила около 27%. В целом, резюмируют специалисты компании, те респонденты, которые проводят досуг вне дома, сокращают и набор, вариативность выходов «в свет», и единовременные траты на развлечения.

