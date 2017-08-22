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Несостоятельность растет на стагнации
Число и интенсивность банкротств в РФ продолжают расти. По данным мониторинга Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), их количество увеличилось на 2,8% за второй квартал 2017 года и на 5,4% в годовом выражении. Причины — стагнация в экономике, слабый внутренний спрос и консервативная денежная политика ЦБ. Возможную локализацию новой волны несостоятельности компаний аналитики тем не менее связывают с ростом ВВП.
Если за первый квартал 2017 года число банкротств выросло на 1,6% (сезонность устранена) и на 2,3% в годовом выражении, то по итогам второго — на 2,8% и 5,4% соответственно (см. график). Показатели растут третий квартал подряд. Ускорение динамики банкротств во втором квартале происходило на фоне отсутствия позитива по части потребительского спроса (во втором квартале реальные располагаемые доходы снизились на 2,7% в годовом выражении), консервативной денежной политики ЦБ (2 мая регулятор снизил ключевую ставку до 9,25%, 19 июня — до 9%). Основными драйверами нарастания новой волны банкротств названы стагнация потребительского и слабое восстановление инвестиционного спроса и медленное снижение ключевой ставки.
Увеличивается и интенсивность банкротств (число за месяц). Во втором квартале показатель оказался лишь на 2,7% ниже пиков первого квартала 2015 года и на 29,1% выше, чем в первом квартале докризисного 2013 года. При этом интенсивность банкротств выросла практически во всех отраслях. В строительстве и коммерческих услугах обновились максимумы предыдущих трех лет, в электроэнергетике и металлургии показатель подскочил более чем на 15%, в пищепроме и машиностроении интенсивность увеличилась на 8–10%, в торговле, сельском хозяйстве, транспорте и связи — на 1–3,7%. Заметно (на 7,8%) снизилось число банкротств лишь в финансовой деятельности. Две трети всех банкротов второго квартала сосредоточены в трех отраслях — торговле, услугах и строительстве, половину крупнейших по выручке банкротов составили торговые предприятия. Среди регионов лидируют Амурская, Тамбовская и Волгоградская области.
Хотя рост числа банкротств происходит на фоне продолжающейся стагнации в экономике (квартал к кварталу с устранением сезонности ВВП фактически не увеличивается), в ЦМАКПе отмечают: увеличение ВВП во втором квартале на 2,5% «будет способствовать локализации новой волны банкротств». О сохранении «позитивных трендов» вчера говорил и глава Минэкономики Максим Орешкин — хотя оценка роста ВВП министерством во втором квартале на 2,7% оказалась ниже данных Росстата, годовой прогноз в 2% пересмотрен не будет. Впрочем, министр заметил, что «ВВП — это показатель, который не так просто считать» (в последние годы прогнозы ведомства заметно превышают фактические значения). Однако после довольно слабых данных Росстата о промпроизводстве в июле первая оценка индекса промышленного оптимизма ИЭП имени Егора Гайдара в августе показала снижение спроса до 16-месячного минимума и рост избыточности запасов, что «ставит под сомнение сохранение инвестиционного ренессанса, зарегистрированного Росстатом и получившего сдержанную оценку наблюдателей».
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