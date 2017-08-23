России предрекают волну банкротств

В российской экономике нарастает новая волна банкротств. По итогам второго квартала текущего года их число увеличилось на 2,8% относительно предыдущего квартала и на 5,4% в годовом выражении. Количество компаний, покидающих рынок по причине неплатежеспособности, увеличивается третий квартал подряд, свидетельствуют данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Банкротятся все

Текущий уровень банкротств лишь на 2,7% ниже пиковых значений первого квартала 2015 года. Но зато по сравнению с 2012 годом этот показатель вырос на треть, и втрое превысил значения 2007 года.

Интенсивность банкротств увеличилась практически во всех отраслях. Лидерами остаются торговля, коммерческие услуги и строительство: в этих трех секторах сосредоточены почти две трети всех банкротов (80%). При этом на торговлю приходится половина крупнейших по выручке банкротов, а в строительстве и сфере коммерческих услуг в очередной раз обновились максимальные значения банкротств предыдущих трех лет.

В сельском хозяйстве впервые за долгое время устойчивый нисходящий тренд интенсивности банкротств сменился ростом: во втором квартале 152 аграрные компании не справились со своими финансовыми обязательствами. Это на 3,7% больше показателя первого квартала 2017 года. В то же время объем производства продукции сельского хозяйства впервые за 10 кварталов не показал роста.

Резкий скачок банкротств зафиксирован в электроэнергетике и металлургии — более 15%. Заметный рост (на 8−10%) произошел также в пищевой промышленности и машиностроении. Лишь в сфере финансовой деятельности число банкротств ощутимо сократилось (на 7,8%).

Ресурсы иссякли

Некоторая стабилизация экономики и скромные намеки на небольшой рост российского ВВП на фоне благоприятных цен на нефть не сумели остановить падение реальных доходов населения. Снижение потребительского спроса, помноженное на консервативную политику ЦБ (высокая ключевая ставка закрывает доступ к дешевым кредитам), являются основными драйверами банкротств, считают специалисты ЦМАКП.

Как пояснил «Ридусу» один из авторов исследования, заместитель гендиректора ЦМАКП Владимир Сальников , первая волна банкротств накрыла экономику в 2014—2015 годах, когда кризис только наступил. Она вымыла откровенно слабые компании, у которых совсем не было запаса прочности.

Сейчас пришла вторая, ослабленная волна. Она выводит с рынка компании, у которых какой-то запас прочности был, но не слишком большой. Их владельцы поддерживали свой бизнес, пока позволяли ресурсы, надеясь на достаточно быстрое улучшение макроэкономических условий и возврат к докризисной ситуации, как это было в 2009 году.

Но текущий кризис оказался затяжным, и сегодня уже очевидно, что по-старому жить не получится, наступила новая реальность, если не навсегда, то надолго. Для компаний, которые исчерпали свои резервы, но так и не сумели адаптироваться к изменениям, этот год оказался фатальным.

«Для ряда рынков кризис еще не кончился. Во многих секторах нет пока отскока от дна, в лучшем случае они только-только от него отталкиваются, идет слабое всплытие. А с начала кризиса прошло уже 2,5−3 года, за это время многие рынки сжались в 1,5−2 раза. Строительство, отдельные машиностроительные сегменты в наибольшей степени пострадали от кризиса. Компаниям это очень тяжело переносить, и начинаются процессы банкротств», — поясняет эксперт.

Неожиданный всплеск банкротств в металлургии, пищевой промышленности и сельском хозяйстве, для которых экономические условия в целом достаточно неплохие, возможно, связан с укреплением рубля. Это ухудшает позиции компаний, которые либо активно конкурируют с импортом, либо получают доходы от экспорта.

Надежда есть

В целом интенсивность банкротств в России достаточно невелика: по этой причине за год с рынка уходит менее одного процента от всех компаний. Но эта, очень небольшая, по сути, величина показывает уровень рисков в экономике.

«Это, скорее, финансовый показатель, который интересен банкам, выдающим кредиты. Конечно, интенсивность банкротств отражает интенсивность в целом рисков финансово-кредитных и бизнеса. К сожалению, риски сохраняются именно потому, что у нас все-таки еще не все компании адаптировались к новым условиям ведения бизнеса, и медленно адаптируются», — сетует Сальников.

Вместе с тем, он полагает, что при отсутствии новых шоков сильного продолжения эта волна банкротств не получит, поскольку экономические условия все-таки улучшаются, и на сырьевых рынках ситуация относительно неплохая.

Эксперт также отмечает, что банкротятся в основном не крупные компании. И это объясняет то странное обстоятельство, что рост данного показателя происходит на фоне сокращения безработицы, хотя, казалось бы, уход с рынка юридических лиц должен сопровождаются высвобождением рабочих рук.

«Банкротства небольших компаний на рынок труда действуют очень опосредовано. Банкротство одного, но крупного предприятия может гораздо больше повлиять на занятость», — поясняет экономист.