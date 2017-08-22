Минтруд рассказал, что будет способствовать росту ВВП

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости . Росту ВВП будет способствовать эффективная кредитно-денежная политика, в том числе снижение процентных ставок по кредитам, прокомментировала заявление ЦБ заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова

Ранее «Известия» писали, что Банк России обеспокоен из-за медленного роста ВВП, на который влияет дефицит трудовых ресурсов. Вследствие этого зарплаты сегодня растут гораздо более высокими темпами, чем производительность труда.

"Росту ВВП прежде всего будет способствовать эффективная денежно-кредитная политика, направленная в том числе на минимизацию процентов по банковским кредитам для хозяйствующих субъектов", — приводятся слова Ельцовой в комментарии Минтруда , поступившем в РИА Новости.

Также она отметила, что именно платежеспособный спрос является важнейшим фактором, влияющим на экономический рост. Именно поэтому, по ее словам, для повышения ВВП необходимо обеспечить рост заработной платы.