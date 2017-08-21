Ритейлеры заявили о резком росте цен на авокадо и риске исчезновения фрукта из продажи

Авокадо может исчезнуть с полок магазинов ряда российских розничных сетей в сентябре, сообщил RNS источник в крупной торговой сети.

«Есть вероятность, что в сентябре не только в наших супермаркетах, но и в других сетях авокадо не будет вовсе. Это связано с межсезоньем: кенийский авокадо уже закончится, южноамериканский и израильский еще не созреет», — сказал представитель сети, отметив, что рост цен на авокадо начался в мае 2017 года, и составил 57% в годовом выражении.

Директор сети магазинов Allfoods Ginza Project Марина Устименко подтвердила информацию о росте цен — по ее оценкам, рост стоимость выросла примерно в 2 раза. «В конце июля поставщики стали присылать новые цены на авокадо. Стоимость возросла в 2 раза, а у некоторых еще больше. Причины до сих пор неизвестны. В начале августа цена немного спала, но сейчас вновь подросла. Таким образом, средняя цена за 1 килограмм была 380-400 рублей, а сейчас — 850-1000 рублей», — сказала RNS Устименко. Она отметила, что спада спроса на данный фрукт пока нет, но, конечно же, «покупатели отмечают внезапное подорожание».

После окончания запасов урожая израильского авокадо на рынке образовался небольшой дефицит продукции, подтвердил RNS глава пресс-службы группы компаний «Дикси» (управляет торговыми сетями «Дикси», «Виктория», «Мегамарт»). «Примерно 1,5-2 месяца назад закончился урожай израильского авокадо. На рынке образовался небольшой дефицит и появились предложения из Кении. Но эта продукция хуже по качеству в этом году из-за сильной засухи и требует ручной переборки, что само по себе влечет рост себестоимости продукта», — сказал он.

По словам Русанова, ГК «Дикси» в настоящий момент не закупает авокадо. «Трейдеры, воспользовавшись ситуацией, начали завышать цены. Мы решили дождаться нового сезона поставок из Израиля, чтобы предложить покупателю лучшую цену и высокое качество и пока, до сентября-октября, не закупаем продукт из Кении», — уточнил Русанов.