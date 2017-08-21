Россия погасила последний долг СССР

Правительство России и совет министров Боснии и Герцеговины урегулировали задолженность на $125,2 млн по обязательствам бывшего СССР. Об этом сообщается на сайте Минфина.

"Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством — кредитором бывшего СССР или России, обязательства перед которым оставались неурегулированными", — заявили в российском министерстве.

Минфине пояснили, что госдолг России перед Боснией и Герцеговиной «возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества с СФРЮ (в доле, приходящейся на Боснию и Герцеговину)».