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Газета.Ru

Россия погасила последний долг СССР

Россия расплатилась за СССР
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Правительство России и совет министров Боснии и Герцеговины урегулировали задолженность на $125,2 млн по обязательствам бывшего СССР. Об этом сообщается на сайте Минфина.
"Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством — кредитором бывшего СССР или России, обязательства перед которым оставались неурегулированными", — заявили в российском министерстве.
В Минфине пояснили, что госдолг России перед Боснией и Герцеговиной «возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам бывшего СССР, возникшим в рамках торгово-экономического сотрудничества с СФРЮ (в доле, приходящейся на Боснию и Герцеговину)».
Ранее заместитель министра финансов Сергей Сторчак рассказал «Газете.Ru», что Россия полностью погасила долги перед всеми суверенными кредиторами, кроме Республики Корея.
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