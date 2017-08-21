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Трамп израсходовал годовой фонд оплаты труда Секретной службы

Трамп израсходовал годовой фонд оплаты труда Секретной службы
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Семья президента США Дональда Трампа истратила годовой бюджет, выделенный охранной службе. С таким заявлением выступил глава секретной службы Рэндольф Аллес. Его слова передаёт «Федеральное агенство новостей» со ссылкой на USA Today.
«Я ничего не могут изменить, у меня нет свободы действий», — заявил Аллес.
Аллес добавил, что охрана работает на 42 должностных лиц, из которых 18 человек — родственники главы государства. В то же время руководитель ведомства отметил, что охрана родственникам президента предоставляется по закону. Аллес заявил, что будет вынужден просить у конгресс увеличения бюджета ведомства.
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РИА ФАН USA Today
Дональд Трамп
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