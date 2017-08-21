Трамп израсходовал годовой фонд оплаты труда Секретной службы

«Я ничего не могут изменить, у меня нет свободы действий», — заявил Аллес.

Аллес добавил, что охрана работает на 42 должностных лиц, из которых 18 человек — родственники главы государства. В то же время руководитель ведомства отметил, что охрана родственникам президента предоставляется по закону. Аллес заявил, что будет вынужден просить у конгресс увеличения бюджета ведомства.