Мосбиржа упразднила гривну



Московская биржа сообщила о приостановке торгов валютной парой украинская гривна-рубль с 21 августа. В конце минувшей недели Мосбиржа анонсировала этот шаг, объяснив его падением интереса у участников торгов к этому инструменту. В настоящее время на Московской бирже торгуются пары доллар США-российский рубль, евро-рубль, китайский юань-рубль.

Эксперты, опрошенные " Прайм" , отмечают, что интерес участников торгов к паре рубль-гривна и раньше был невысоким. " Торги прекратились в связи с отсутствием интереса к украинской экономике и, соответственно, валюте. Ликвидность была низкой, спреды высокие, движения в бумаге практически отсутствовали" , — отмечает трейдер " АТОН" Элбек Далимов.





Рынок по паре гривна-рубль узкий, в связи с чем владельцы контрактов не могут на фоне низких оборотов торгов набрать объемы, чтобы совершить разворот, предположил Владимир Брагин из УК " Альфа-Капитал". " В связи с этим биржа приняла решение избавиться от валютной пары, дабы не нести издержки по ее поддержанию" , — считает он.

По его словам, это общемировая практика — на ведущих биржах появляются те или другие инструменты, если интереса к ним нет, через некоторое время их закрывают. Возможно, спустя некоторое время появляется альтернатива, не исключен такой вариант и в случае с парой гривна-рубль.





" Интерес к торгам снизился, на мой взгляд, по причине продолжающегося ухода украинских компаний из РФ и российских из Украины. При этом турпоток также снизился" , — полагает эксперт финансовой группы БКС Иван Копейкин . По его словам, в этом году объем редко переваливал за 1-2 млн (в рублевом эквиваленте) за целый месяц. В некоторые дни сделок и вовсе не было.



В любом случае, подавляющее большинство взаимных расчётов проводится в иностранной валюте, и интереса в хеджировании рисков фактически нет, рассуждает аналитик " Открытие Брокер" Андрей Кочетков . " К тому же гривну сложно назвать свободно конвертируемой валютой, так как её курс довольно жёстко регулируется центральным банком страны. Соответственно, необходимости в поддержании такого инструмента почти не осталось" , — отметил он.

Торговля идет





При этом оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2017 года составил 5,71 млрд долларов, показав рост на 32% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт из РФ на Украину составил 3,545 млрд долларов (рост на 33,5%), импорт РФ с Украины — 2,165 млрд долларов (рост на 29,5%).

Эксперты, однако, констатируют, что данные цифры вовсе не свидетельствуют о масштабном восстановлении торговых связей между странами. " В последние годы товарооборот резко просел, и впечатляющие цифры за первое полугодие в 2017 году — это лишь эффект низкой базы" , — уверен Кочетков.



По мнению Копейкина, торговый оборот в первом полугодии текущего года практически не продемонстрировал изменений по сравнению с прошлым в рублевом выражении. " Средняя стоимость доллара в прошлом году была существенно выше, а в рублевом выражении мы видим примерно те же цифры" , — считает он.



Гривна не нужна





Эксперты сходятся во мнении, что закрытие данного инструмента не окажет никакого влияния на участников торгов, их ход и тем более на экономику РФ и Украины. " Торговый оборот между двумя странами оплачивается в основном долларами и российскими рублями, а гривна практически не используется. Соответственно, ни у российских импортеров украинских товаров, ни у экспортеров в эту страну нет интереса к гривне, а значит, нет потребности в конвертационных операциях " рубль-гривна" , — считает старший аналитик " Альпари" Вадим Иосуб

Таким образом, прекращение торгов инструментом, который не пользовался интересом участников валютного рынка, не затронет интересы ни российского, ни украинского бизнеса, и не приведет к сокращению товарооборота, уверен он.



" Если бы речь шла о ликвидном инструменте, например, пара рубль-доллар, последствия действительно могли быть. На такую площадку заявлено множество контрактов. Однако в данном случае, судя по всему, контрактов немного, и все желающие спокойно перейдут на торги в евро, долларах или рублях" , — полагает Брагин. Единственным вопросом будет стоимость конвертации через кросс-курсы из валюты в валюту, однако и здесь все решаемо, добавил он.



Восстановление торгов в паре гривна-рубль возможно, если участники торгов проявят интерес к этому инструменту. Это допустимо лишь в случае существенной активизации торговых отношений и совместного бизнеса, однако пока речи об этом, судя по всему, нет, полагают аналитики.