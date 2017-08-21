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Мосбиржа упразднила гривну

Мосбиржа упразднила гривну
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Московская биржа сообщила о приостановке торгов валютной парой украинская гривна-рубль с 21 августа. В конце минувшей недели Мосбиржа анонсировала этот шаг, объяснив его падением интереса у участников торгов к этому инструменту. В настоящее время на Московской бирже торгуются пары доллар США-российский рубль, евро-рубль, китайский юань-рубль.
Эксперты, опрошенные " Прайм" , отмечают, что интерес участников торгов к паре рубль-гривна и раньше был невысоким. " Торги прекратились в связи с отсутствием интереса к украинской экономике и, соответственно, валюте. Ликвидность была низкой, спреды высокие, движения в бумаге практически отсутствовали" , — отмечает трейдер " АТОН" Элбек Далимов.
Рынок по паре гривна-рубль узкий, в связи с чем владельцы контрактов не могут на фоне низких оборотов торгов набрать объемы, чтобы совершить разворот, предположил Владимир Брагин из УК " Альфа-Капитал". " В связи с этим биржа приняла решение избавиться от валютной пары, дабы не нести издержки по ее поддержанию" , — считает он.
По его словам, это общемировая практика — на ведущих биржах появляются те или другие инструменты, если интереса к ним нет, через некоторое время их закрывают. Возможно, спустя некоторое время появляется альтернатива, не исключен такой вариант и в случае с парой гривна-рубль.
" Интерес к торгам снизился, на мой взгляд, по причине продолжающегося ухода украинских компаний из РФ и российских из Украины. При этом турпоток также снизился" , — полагает эксперт финансовой группы БКС Иван Копейкин. По его словам, в этом году объем редко переваливал за 1-2 млн (в рублевом эквиваленте) за целый месяц. В некоторые дни сделок и вовсе не было.
В любом случае, подавляющее большинство взаимных расчётов проводится в иностранной валюте, и интереса в хеджировании рисков фактически нет, рассуждает аналитик " Открытие Брокер" Андрей Кочетков. " К тому же гривну сложно назвать свободно конвертируемой валютой, так как её курс довольно жёстко регулируется центральным банком страны. Соответственно, необходимости в поддержании такого инструмента почти не осталось" , — отметил он.
Торговля идет
При этом оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2017 года составил 5,71 млрд долларов, показав рост на 32% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт из РФ на Украину составил 3,545 млрд долларов (рост на 33,5%), импорт РФ с Украины — 2,165 млрд долларов (рост на 29,5%).
Эксперты, однако, констатируют, что данные цифры вовсе не свидетельствуют о масштабном восстановлении торговых связей между странами. " В последние годы товарооборот резко просел, и впечатляющие цифры за первое полугодие в 2017 году — это лишь эффект низкой базы" , — уверен Кочетков.
По мнению Копейкина, торговый оборот в первом полугодии текущего года практически не продемонстрировал изменений по сравнению с прошлым в рублевом выражении. " Средняя стоимость доллара в прошлом году была существенно выше, а в рублевом выражении мы видим примерно те же цифры" , — считает он.
Гривна не нужна
Эксперты сходятся во мнении, что закрытие данного инструмента не окажет никакого влияния на участников торгов, их ход и тем более на экономику РФ и Украины. " Торговый оборот между двумя странами оплачивается в основном долларами и российскими рублями, а гривна практически не используется. Соответственно, ни у российских импортеров украинских товаров, ни у экспортеров в эту страну нет интереса к гривне, а значит, нет потребности в конвертационных операциях " рубль-гривна" , — считает старший аналитик " Альпари" Вадим Иосуб.
Таким образом, прекращение торгов инструментом, который не пользовался интересом участников валютного рынка, не затронет интересы ни российского, ни украинского бизнеса, и не приведет к сокращению товарооборота, уверен он.
" Если бы речь шла о ликвидном инструменте, например, пара рубль-доллар, последствия действительно могли быть. На такую площадку заявлено множество контрактов. Однако в данном случае, судя по всему, контрактов немного, и все желающие спокойно перейдут на торги в евро, долларах или рублях" , — полагает Брагин. Единственным вопросом будет стоимость конвертации через кросс-курсы из валюты в валюту, однако и здесь все решаемо, добавил он.
Восстановление торгов в паре гривна-рубль возможно, если участники торгов проявят интерес к этому инструменту. Это допустимо лишь в случае существенной активизации торговых отношений и совместного бизнеса, однако пока речи об этом, судя по всему, нет, полагают аналитики.
Бизнес Главное Финансы Экономика
Федеральная таможенная служба Московская биржа Открытие Брокер
Владимир Брагин Андрей Кочетков Вадим Иосуб Иван Копейкин
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