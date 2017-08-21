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"Это ненормально!": Меркель о должности Шредера в "Роснефти"
Ангела Меркель назвала «ненормальным» тот факт, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер планирует войти в состав директоров «Роснефти». На российскую компанию распространяются санкции Европейского союза. Об этом сообщает издание Bild.
«То, что делает Шрёдер, это ненормально! Я не намерена занимать никаких постов в бизнесе, когда перестану быть канцлером. Но сейчас я полностью сосредоточена на избирательной кампании и действительно собираюсь снова стать канцлером» — заявила Меркель.
Ангела Меркель возглавляет правительство ФРГ с 2005 года. Федеральный канцлер Германии избирается парламентом на 4 года. Следующие выборы парламентариев состоятся 24 сентября 2017 года. 11 августа российское правительство выдвинуло Герхарда Шрёдера на пост независимого директора «Роснефти». Состав совета будет избран на заседании акционеров 29 сентября.
По словам экс-канцлера, войти в состав директоров компании его попросил лично глава компании Игорь Сечин. Европейский союз одобрил антироссийские ограничительные меры после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России.
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