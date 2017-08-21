«Это ненормально!»: Меркель о должности Шредера в «Роснефти»

«То, что делает Шрёдер, это ненормально! Я не намерена занимать никаких постов в бизнесе, когда перестану быть канцлером. Но сейчас я полностью сосредоточена на избирательной кампании и действительно собираюсь снова стать канцлером» — заявила Меркель.

Ангела Меркель возглавляет правительство ФРГ с 2005 года. Федеральный канцлер Германии избирается парламентом на 4 года. Следующие выборы парламентариев состоятся 24 сентября 2017 года. 11 августа российское правительство выдвинуло Герхарда Шрёдера на пост независимого директора «Роснефти». Состав совета будет избран на заседании акционеров 29 сентября.