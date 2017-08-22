Центробанк не доволен ростом зарплат россиян



Дефицит трудовых ресурсов в России негативно отражается на росте экономики и инфляции, уверены в Центробанке . Регулятор обеспокоен нехваткой в стране врачей, учителей, программистов, высококвалифицированных рабочих.



По версии Банка России, сложившаяся в кадровой сфере ситуация может иметь как минимум два негативных эффекта для инфляции и показателей экономической активности, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Прямой эффект — опережающий рост заработных плат относительно производительности труда, а косвенный эффект заключается в снижении потенциала роста производства в силу отсутствия возможности привлечь нужные кадры.



Классика и современность



Согласно классической экономической теории низкая безработица действительно создает условия для инфляционного давления. Но эти теории, которые пытались жестко увязать рост ВВП, безработицу и инфляцию, разрабатывались еще в прошлом веке, и сегодня уже устарели, считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.





«Мы с вами живем в немножко другую эпоху, в век автоматизации, перехода к технологиям, резко и существенно повышающим эффективность труда, цифровую экономику пытаемся строить, и здесь трудоемкость и количество рабочей силы не являются определяющими», — пояснил эксперт «Ридусу»

По его словам, сегодня в большинстве развитых стран идет пересмотр сложившихся экономических моделей. В США, например, тоже рекордно низкая безработица, но при этом и экономика идет вверх, и там всерьез опасаются дефляции, а не роста цен.



И в Америке, и в Европе уже практически полная автоматизация производства, активно развиваются интернет-технологии и т. д. Создается совершенно другая структура промышленности, и выигрывать в экономической гонке будет вовсе не тот, у кого больше голов.



«Абсолютно другие сейчас драйверы развития экономики. У них как раз все больше переживают, чем будет заниматься население, когда ведущие страны смогут уже полноценно все эти технологии внедрить у себя. На самом деле, во всем мире давно ломают копья над тем, куда мы будем девать лишние рабочие руки», — говорит эксперт.





Недаром многие западные страны экспериментируют с безусловным доходом. Также рассматривается кардинальное сокращение рабочего дня и недели. Кстати, российский министр труда Максим Топилин на петербургском форуме тоже заявил, что, может быть, со временем в России придется сократить рабочий день до 4 часов, и трудиться при этом россияне будут не каждый день.



То есть, Минтруда , наоборот, кажется, что в стране слишком много рабочих рук. Налицо нескоординированность экономического блока правительства, считает эксперт.

Бег с препятствиями



Делая классически правильные заявления, согласно учебникам, монетарные власти интерпретируют эти устаревшие представления для своего блага.



«Люди не могут достичь, чего хотят, и все им мешает. Вот сейчас ЦБ снова помешало население. Наверное, это единственный для него враг, с которым он все борется, борется, — иронизирует Ордов. — Если же мы посмотрим на реальные располагаемые доходы, то они как были в отрицательной зоне, так и продолжают сокращаться. И в среднем за последние три года никто в нашей стране не стал жить лучше».



Эксперт признает, что в последнее время зарплаты в реальном выражении незначительно растут. Но этот рост гораздо меньше, чем даже официальные заниженные темпы инфляции. Поэтому говорить о том, что инфляцию провоцирует рост зарплат опережающими темпами, мягко говоря, не совсем корректно.



Развитию российской экономики мешает не столько дефицит кадров, сколько денежно-кредитная политика самого регулятора.



«ЦБ сам является причиной того, что экономика не растет и даже не имеет потенциала роста, — констатирует экономист. — Борясь с инфляцией, он посадил на сухой паек весь бизнес. Поэтому не происходит ни обновления, ни модернизации. Люди не могут за счет кредитных средств позволить себе как раз и повысить эту эффективность труда, резко увеличив производительность за счет современного, полностью автоматического оборудования, где не требуется такого количества ручного труда, простых рабочих, где нужны только высококвалифицированные специалисты, которые способны будут повысить экономическую отдачу на единицу инвестиций».



Еще одно существенное препятствие — отсутствие единой государственной экономической политики, которая бы четко и однозначно показывала, за счет чего правительство планирует восстанавливать экономику, за счет чего будет происходить рост экономики.