Американские фонды готовят ловушку для рубля

Американские фонды решили использовать стабильность рубля, чтобы нарастить ставки на его падение в будущем. Как сообщает Finanz.ru, такой вывод следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.



По итогам прошлой недели крупные спекулянты биржи Чикаго на 30 процентов увеличили объем коротких позиций во фьючерсах и опционах на курс рубля.



Суммарная ставка хедж-фондов против рубля достигла 29,1 миллиарда рублей. По данным Finanz.ru, это рекордный уровень за всю историю американской биржевой статистики. Объем купленных рублей оказался в 2,5 раза меньше, чем проданных — 12,1 миллиарда рублей.



В игру против рубля вовлечены семь крупных американских фондов, которые «поступательно наращивают продажи рублевых контрактов с мая». За это время они увеличили ставки на падение рубля более чем в десять раз.





По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Полевого, российская валюта вступила в период плохой сезонности. Он пояснил, что каждый год во второй половине лета спрос на валюту резко увеличивается из-за отпусков и вывода из страны дивидендов по акциям иностранных инвесторов.

