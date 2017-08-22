Программа реновации может привести к дефициту бюджета Москвы

Средний уровень дефицита бюджета Москвы в 2017–2019 годах вырастет из-за программы реновации, пишет РБК. Средний дефицит бюджета в ближайшие три года составит 4%, а расходы вырастут с 1,5 трлн до 1,7 трлн рублей, подсчитали в агентстве S&P.

Получается, что к концу 2019 года полный долг столицы составит 7,7% от текущих доходов, то есть около 156,3 млрд рублей.

Аналитики S&P не ожидают падения кредитного рейтинга Москвы из-за ухудшения ее кредитоспособности. «Оценка характеристик собственной кредитоспособности Москвы на две ступени выше ее долгосрочного кредитного рейтинга», — говорят специалисты.