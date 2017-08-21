У доллара на этой неделе не будет шансов для роста

Борис Белкин, финансовый аналитик:

— У рубля сегодня есть шансы немного вырасти по отношению к доллару и евро, отыгрывая пятничные данные по нефти, сумевшей вырасти более чем на 3 процента.



Именно на этой неделе у рубля есть шансы укрепиться — вполне возможно, что у национальной валюты появится шанс взять новый рубеж в 59 рублей. Есть, конечно, определенные шансы и на 58 за доллар, но это уже вряд ли.



Все дело опять же в нефти. Пока " черное золото" довольно прочно закрепилось за уровень в 50-53 доллара за баррель и серьезных перспектив вырваться за пределы этого диапазона не имеет. Впрочем, такой диапазон также говорит рынку: рубль будет колебаться, и диапазон колебаний может составить довольно большую величину — пара рублей в диапазоне 58-60.



При этом американская валюта на наступившей неделе вряд ли сможет порадовать своих приверженцев укреплением. Многие аналитики говорят о том, что сегодняшняя экономическая ситуация в США далека от идеальной — налицо снижение темпов роста заработной платы, не совсем радужные перспективы в обрабатывающей промышленности и еще ряд других моментов.



В пятницу рубль немного ослабел в ходе утренних торгов, но начал расти к обеим мировым валютам вечером, поддерживаемый нефтью. Черное золото сумело вырасти в стоимости сразу на 3 процента — после того как вышли данные по запасам нефти в США, они упали на 9 миллионов баррелей. А всего с марта падение кладовые " черного золота" в Новом Свете оскудели уже на 69 миллионов.



Официальный курс рубля на выходные составил 59,36 рубля за доллар (укрепление на 11 копеек). Евро также укрепился по отношению к рублю на 6 копеек, его официальный курс составил 69,71 рубля.