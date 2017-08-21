WSJ: Россия не отдаст европейский рынок американскому газу

Американская газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором рассказывается, что попыткам Вашингтона экспортировать природный газ в Европу противостоит Россия, являющаяся доминирующим игроком в регионе.

Первый танкер с американским сжиженным газом должны прийти в Литву уже на будущей недели. Многие эксперты отмечают, что американские поставки могут разбить доминирование РФ на европейском рынке. При этом, отмечает американское издание, Россия не будет отдавать европейский рынок газа американцам.

По словам аналитика, Москва может снизить цены на голубое топливо, поменять методы продажи, построить собственные площадки для сжиженного газа.

По оценкам издания, РФ занимает треть всего европейского рынка.

Автор статьи отмечает, что власти ЕС часто заявляют о планах сократить свою зависимость от России, но потребители смотрят не на политику, а на цены, которые у России ниже. В цену сжиженного газа закладывают и расходы на его транспортировку, а также на обратное превращение в газ.

Например, американский газ стоит 6,29 доллара, а российский — 4,86 доллара за одну и ту же единицу.