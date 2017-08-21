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Рост зарплат признали опасным для России
В Центробанке заявили, что зарплаты россиян растут более высокими темпами, чем производительность труда в стране. По мнению регулятора, это может негативно сказаться на экономике страны.
По данным ЦБ, в стране наблюдается дефицит кадров, в частности нехватка врачей, учителей, программистов и высококвалифицированных рабочих. В том числе из-за этого зарплаты сегодня растут гораздо более высокими темпами, чем производительность труда, пишет газета " Известия".
" Дефицит трудовых ресурсов может иметь два негативных эффекта для инфляции и показателей экономической активности. Прямой — это опережающий рост заработных плат относительно производительности труда. Косвенный эффект — это снижение потенциала роста производства в силу отсутствия возможности привлечь нужные кадры" , — пояснили в Центробанке.
Как рассказал аналитик Станислав Мурашов, из-за того, что зарплаты растут гораздо быстрее, чем производительность труда, инфляция может прибавить 0,5 процентного пункта. " Реальные зарплаты должны расти темпами, которые соответствуют темпам роста производительности труда. Если производительность труда не растет, а зарплата растет быстрее фактических темпов роста цен, это приводит к проинфляционным последствиям" , — объяснил он.
Между тем, по данным Росстата, производительность труда в России начиная с 2009 года растет примерно в два раза медленнее, чем реальные зарплаты населения. В свою очередь в Минэкономразвития отметили, что рынок труда в стране функционирует в близких к дефициту условиях, безработица находится на рекордно низких уровнях.
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