Рост зарплат россиян назвали причиной замедления роста ВВП страны

Зарплаты россиян растут более высокими темпами, чем производительность труда в стране, что может привести к увеличению инфляции и замедлению роста ВВП. Об этом в понедельник, 21 августа, пишет газета «Известия» , ссылаясь на пресс-службу Банка России

Указывается, что там обеспокоены дефицитом кадров в стране. Отмечается, что в России существует нехватк врачей, учителей, программистов, а также высококвалифицированных рабочих.

По мнению экспертов, дефицит трудовых ресурсов может разогнать инфляцию на 0,5 процентных пунктов, а темпы экономического роста России могут замедлиться на один процентный пункт.