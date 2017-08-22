«Транснефть» вновь подтолкнет финансовый рынок к краху

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа рассмотрит жалобу Сбербанка на иск «Транснефти» , которая смогла отсудить 66 миллиардов рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Банк оспаривает июньское решение Арбитражного суда Москвы, который признал законным требование «Транснефти» вернуть деньги, потерянные якобы по вине банка. Иск об аннулировании сделки со Сбербанком был подан «Транснефтью» в начале 2017 года и рассматривался в марте и апреле.

В нем идет речь о сделках между Сбербанком и «Транснефтью» c производными финансовыми инструментами. В 2014 году Сбербанк предложил «Транснефти» заключить договор, предусматривающий условия снижения обслуживания облигационного долга.

Суть производного инструмента сводилась к двум опционам: на продажу валюты и ее покупку. Первый опцион «Транснефти» предполагалось реализовать, если курс доллара поднимется выше 50,35 рубля; второй опцион — Сбербанка — если доллар упадет ниже 32,5 рубля за доллар. Таким образом, «Транснефть» брала на себя риски конвертации рублей в валюту, за что компании полагалась премия. Именно она отчасти компенсировала бы расходы «Транснефти» на выплаты купонов по облигациям.

Однако к концу 2014 года курс российской национальной валюты резко обвалился, достигнув 56,65 рубля за доллар. В результате на опционных сделках компания потеряла 75 миллиардов рублей, еще 5 миллиардов рублей она лишилась в 2015-м. В прошлом году ей удалось на этом заработать, но полностью потери это не покрыло.

Тогда «Транснефть» подала в суд на Сбербанк, требуя аннулировать заключенную в 2014 году сделку и вернуть выплаченные более 66 миллиардов рублей. Истец утверждал, что банк не предупредил его обо всех рисках. В свою очередь в Сбербанке утверждают, что информация о рисках была доведена до «Транснефти» на всех уровнях, вплоть до ее руководства. При этом решение о заключении договора принималось правлением компании.

Решение в пользу госкомпании, которую нельзя заподозрить в неплатежеспособности, укомплектованной первоклассными юристами, выглядит несколько странно, отмечают отраслевые аналитики. Об этом же, комментируя судебное решение первой инстанции, говорил РБК вице-президент Сбербанка Игорь Кондрашов

После решения Арбитражного суда Москвы в пользу «Транснефти» профессиональное сообщество в лице Ассоциации российских банков, Национальной ассоциации участников фондового рынка и Национальной финансовой ассоциации распространило заявление в котором подчеркивалось, что «Транснефть» «не может считаться слабой стороной договора». Финансисты отмечали, что компания по масштабу деятельности отвечает всем возможным критериям квалифицированного инвестора как по российскому, так и по зарубежному праву.

В свою очередь во вторник, 22 августа, «Коммерсантъ» сообщил, что ЦБ РФ разослал крупнейшим (системно значимым) банкам письмо с просьбой предоставить детальную информацию о сделках по хеджированию рисков. Регулятор кредитные организации в «короткие сроки» предоставить: перечень контрагентов, заключивших с банком такие сделки (если есть потенциальные риски по оспариванию условий); размер открытых лимитов по данным контрагентам; номинальную и текущую справедливую стоимость сделок, плановые сроки погашения, цели хеджирования; план мероприятий по минимизации рисков.

Очевидно, что иск «Транснефти» привлек внимание банковского сектора не только из-за суммы, но и возможных негативных последствий для всего банковского сектора. В частности, опасения экспертов вызывает риск «схлопывания» рынка хеджирования (страхования) валютных или процентных рисков — одной из наиболее распространенных финансовых операций.

Больше того, скорее всего, подобные финансовые операции перекочуют в юрисдикции, где казус «Транснефти» невозможен по определению. А это в свою очередь, повлечет новый отток капитала и дополнительное сужение и без того незначительных объемов внутрироссийских финансовых операций. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью «России 24», отвечая на вопрос о судебном споре Сбербанка с «Транснефтью», заговорил о подрыве устоев рынка производных фининструментов. «Нельзя говорить о нормальном развитии финансового рынка, если подвергаются сомнению главные, фундаментальные устои, основы, на которых стоят сделки валютного хеджирования и так далее. Надеюсь, что та история, которая сейчас произошла, на самом деле закончится положительно и не будет носить никакого системного риска», — комментировал он. А глава ВТБ Андрей Костин пообещал что банк теперь будет аккуратен в новых сделках такого рода. «Ну что это за аргументация, что финансовая дирекция одной из крупнейших компаний неграмотна? Тогда поменяйте финансового директора, если он неграмотный. Мне кажется, этот аргумент довольно смешной», — подчеркнул топ-менеджер.