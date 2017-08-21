Эксперты объяснили, почему одежда из России покоряет зарубежные рынки

Российские экспортеры одежды продолжают уверенно завоевывать зарубежные рынки. С начала 2017 года объемы поставок товаров данной категории за рубеж возросли на 25 процентов в натуральном выражении.

Как сообщают «Известия», больше всего российским производителям одежды удалось заработать на экспорте своих товаров в страны постсоветского пространства — Белоруссию, Казахстан и Украину.

Эксперты полагают, что такой рост обеспечивают именно молодые российские дизайнеры, решения которых приходятся по вкусу в соседних странах.

Самыми популярными российскими товарами зарубежом являются перчатки, майки, костюмы и юбки.

В Российском союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности связывают такое увеличение экспорта с использованием в производстве большого количества натуральных тканей или уникальной их комбинации.