СМИ: Минфин не одобрил введение акцизных марок для пива

Минфине не одобрили идею маркировки пива акцизными марками, так как считают, что это приведет к удорожанию продукции. Об этом пишет газета «Известия»

Замглавы ведомства Илья Трунин направил письмо в Госдуму , в котором назвал введение маркировки «избыточным администрированием».

"Затраты производителей пивоваренной продукции на приобретение автоматов для нанесения маркировки на продукцию, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию информационных систем приведут к росту себестоимости и существенному удорожанию продукции. Что, в свою очередь, может привести к смещению спроса в сторону крепких алкогольных напитков. Рост цены и расходов может привести к закрытию малых и средних предприятий", — говорится в письме Трунина.

Замминистра добавил, что на сегодняшний день уполномоченные органы обладают достаточным набором инструментов для контроля за производством и оборотом пивоваренной продукции.

Газета отмечает, что в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина , который курирует алкогольную отрасль, сообщили, что при формировании позиции по вопросу маркировки пива акцизными марками будут опираться на позицию Минфина.

При этом ранее Хлопонин заявил, что правительство поддерживает предложение ввести маркировку пива и пивных напитков специальными акцизными марками.