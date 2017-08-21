Центробанк РФ назвал рост зарплат угрозой для экономики страны

Центральном банке РФ полагает, что рост зарплат в стране негативно влияет на экономику России.

Как сообщают «Известия», эксперты регулятора установили, что прибавка к окладам сокращает ВВП страны на один процент.

Регулятор полагает, что темпы роста зарплат сегодня намного опережают производительность труда, что может «подогреть» инфляцию.

Кроме того в ЦБ РФ обеспокоены нехваткой в стране учителей, врачей и ряда высококвалифицированных рабочих, что в итоге существенно замедляет рост экономики.