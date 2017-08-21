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Центробанк РФ назвал рост зарплат угрозой для экономики страны
Фото: depositphotos
В Центральном банке РФ полагает, что рост зарплат в стране негативно влияет на экономику России.
Как сообщают «Известия», эксперты регулятора установили, что прибавка к окладам сокращает ВВП страны на один процент.
Регулятор полагает, что темпы роста зарплат сегодня намного опережают производительность труда, что может «подогреть» инфляцию.
Кроме того в ЦБ РФ обеспокоены нехваткой в стране учителей, врачей и ряда высококвалифицированных рабочих, что в итоге существенно замедляет рост экономики.
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