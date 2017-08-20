Суд отказался арестовывать турбины в Крыму по заявлению Siemens



Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам " Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму, предварительные слушания назначены на 18 сентября, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

При этом суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрет на их монтаж. Иск поступил в арбитраж 11 июля. Истец требует признать недействительной сделку и применить последствия недействительности сделки, реквизиты которой в материалах суда пока не сообщаются. Ответчиками в иске указаны ОАО " ВО " Технопромэкспорт" , ООО " ВО " Технопромэкспорт" и ООО " Сименс технологии газовых турбин" (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — " Силовым машинам").



Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО " ВО " Технопромэкспорт" , находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт с Siemens на покупку четырех турбин для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО " ВО " Технопромэкспорт" , строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для них на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.





Что касается ООО " Сименс технологии газовых турбин" , в немецком концерне поясняли РИА Новости , что оно включено в число ответчиков по техническим причинам в связи с особенностями ведения арбитражного процесса в РФ, а реальные претензии предъявляются только " Технопромэкспорту".

Арбитраж Москвы 12 июля оставил иск без движения ввиду нарушения истцом процессуальных норм при подаче иска. Как отметил тогда суд, иск был подписан лицом, чьи полномочия не подтверждены в установленном порядке, кроме того, не были представлены доказательства соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка разрешения спора. Суд обязывал Siemens устранить нарушения до 21 августа.

