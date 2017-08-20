Москвичи скупают Крым

Россияне потянулись в Крым. По оценкам местных строительных компаний и риелторов, крымчане, в лучшем случае, покупают 50-60% квартир.

«Недвижимость в Крыму пользуется спросом со стороны покупателей из регионов России, но москвичей — большая часть», — говорит Юлия Низяева, генеральный директор компании «Бест-Крым».

При этом среди покупателей из регионов есть как те, кто рассматривает покупку с целью переезда, так и те, кто хочет заработать и приобретает квадратные метры на побережье, рассчитывая на доходы с аренды. Например, если сдавать посуточно, то цены на квартиры варьируются от 2,5 тыс. руб. за ночь до 3,5 тыс. руб. Месячная аренда принесет 25-35 тыс. руб.

При этом спрос распределяется между вторичным и первичным рынком равномерно.

Средний чек на покупку в обоих сегментах составляет 3-3,5 млн рублей.

На эту сумму здесь можно купить преимущественно хорошие однокомнатные объекты, говорит Анна Березина, руководитель проекта Domofond.ru. По ее словам, в разрезе крупных городов полуострова минимальная стоимость «однушек» зафиксирована в Керчи — 1,7 млн рублей. В Евпатории цена уже начинается от 2,3 млн рублей, в Симферополе — 2,5 млн рублей, в Севастополе — 3,08 млн рублей. Дороже всего недвижимость в Ялте, где стоимость однокомнатной квартиры достигает 5 млн рублей.

«Стоит отметить, что в указанные ценовые рамки попадают также «двушки» в Керчи и Симферополе: приобрести их можно за 2,4 и 3,4 млн рублей соответственно. При увеличении бюджета до 3,6 млн рублей покупателям становятся доступны двухкомнатные квартиры в Евпатории», — говорят в Domofond.ru.

Стоимость квартир в зависимости от города различается. Так, по словам министра строительства и архитектуры Крыма Сергея Кононова , в Ялте есть квартиры за 150 тыс. за «квадрат», а в Симферополе — 50 тыс. за кв. метр и больше. Но если говорить о средней цене по региону, то она на порядок ниже. «Средняя региональная стоимость квадратного метра составляет 37, 3 тыс. руб.», — уточнил министр.

Впрочем, пока общие объемы строительства в Крыму более чем скромные.

По данным Росстата за 2016 год, в Крыму было введено всего 28,4 тысячи квадратных метров,

В этом году темпы роста ввода нового жилья будут еще выше. В этом году мы надеемся увидеть по жилищному строительству прироств Крымуб», — отмечал ранее в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

В первом полугодии текущего года уже наблюдается рост ввода в полтора раза выше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это порядка 50 тысяч квадратных метров.

Объем работ по строительству оценивается с начала года в общую сумму порядка 7,1 млрд руб. против 7, 4 млрд руб. за весь 2016 год. В 2015 году, по данным Росстата, речь шла о 2,4 млрд руб.

Темпы роста строительства ограничены. Главная проблема — отсутствие такой градостроительной документации, как генеральный план, правила землепользования и застройки. Другими словами, речь идет об основных документах, на основании которых развивается все строительство на той или иной территории — выделяются земельные участки, привлекаются инвесторы, развивается город. О том, что адаптация к российскому законодательству пройдена, но есть некоторые проблемы и сложности, в том числе с экспертизой, ранее «Газете.Ru» говорил глава Минстроя России

«В этом году у нас уже выдано 779 заключений. Экономия составила порядка 1,3 млрд руб. Экспертиза пресекает тех проектировщиков, которые хотят завысить стоимость выполненных работ», — рассказал Кононов.

О чем говорить? О каком развитии, о каком инвесторе — все в ручном режиме.

Когда градостроительная документация будет готова, а мы рассчитываем, что по планам она будет готова до конца года, около 400 населенных пунктов получат такие документы. Тогда можно будет говорить о прозрачном развитии, контролировать процессы», — объясняет собеседник «Газеты.Ru». По его словам, с появлением необходимой базы документов, можно будет выделять землю под большие комплексные проекты, а не только отдельные небольшие, как сейчас.

Масштаб проблемы близок к критическому. «Крымским муниципалитетам желательно быстрее определиться с приемом генпланов и документов территориального планирования, чтобы строительный сектор понимал свой путь развития.

Остро стоит вопрос с правилами землепользования и застройки, он имеет субъективный характер и зачастую зависит исключительно от архитекторов и чиновников на местах»,

Еще один нюанс — логистика в Крыму. Сегодня она существенно увеличивает стоимость строительных материалов, соответственно, цену квадратного метра.

Так, местный цементный завод покрывает порядка 60-70% внутренних потребностей полуострова. Есть местные строительные стеновые материалы, а также заводы по производству бетона. А вот, к примеру, своих лифтов в регионе нет, как и котлов отопления и метала. По словам Кононова, после открытия Керченского моста «доставка грузов будет более устойчивой». Он не исключает снижения цен на стройматериалы и оборудование и как следствие цен на квартиры.

В украинский период в сезон Крым ежегодно в сезон посещало 6-7 млн туристов, 70% из которых добиралось железнодорожным транспортом. Сегодня железнодорожное сообщение отсутствует и Крым принимает 5-5,5 млн туристов в год. С появлением моста и нового терминала в Симферополе пассажиропоток по предварительным прогнозам увеличится до 10-12 млн человек в год. «Следовательно, возрастет спрос на аренду и покупку жилья, поэтому

цены на недвижимость как минимум останутся теми же, и скорее всего, в перспективе возрастут», — рассуждает Кабанов.

Он также скептичен в плане возможного снижения цен на стройматериалы. «Что касается доставки стройматериалов — скорее всего, будет установлены четкие правила грузоперевозок (тоннаж), вследствие чего вряд ли можно ожидать обвала цен данного сегмента на рынке», — резюмирует он.