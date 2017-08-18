Живем один раз. Россияне стали больше тратить и меньше получать



Доходы россиян падают, а расходы растут, в том числе за счет кредитов. По данным Росстата , реальные доходы населения за первое полугодие снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они сокращаются уже четвертый год подряд: в 2014-м снижение составило 0,7%, в 2015-м — 3,2%, а в прошлом году — 6%. Другими словами, все эти годы процесс сокращения доходов только ускорялся.

При этом в прошлом месяце у россиян начали преобладать потребительские настроения, о чем свидетельствует статистика розничных продаж. Так, в июле граждане стали покупать заметно больше продуктов питания и непродовольственных товаров. Как сообщают «Ведомости», одновременно выросло и продолжает расти розничное кредитование — плюс 5% с начала года. Россияне вернулись к модели поведения, которая была примерно шесть-семь лет назад между двумя кризисами, отмечает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин





Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал»:

«Неофициальные опросы повторяют в существенной степени данные Росстата. Если посмотреть опросы, которые попадались мне в последнее время в СМИ, я совершенно четко видел рост расходов в денежном выражении, опережающий инфляцию. Переход к потребительскому поведению был виден в ряде других опросов. Поэтому я вполне охотно верю, видно устойчивое возвращение к наращиванию потребления ценой сокращения норма сбережений. Поскольку норма сбережений и так на не очень высоких уровнях, то это создает большие проблемы — нет резерва для существенного роста у этого потребительского спроса, продолжительного роста. Поэтому с точки зрения развития, если какого-то чуда не произойдет и экономика не переключится на иную модель поведения, в том числе через наращивание инвестиций, то считать, что впереди есть какие-то заметные приятные перспективы развития, просто не с чего».





Наращивать потребление при снижении доходов — это не самая лучшая идея, считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов

Сергей Суверов начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения»:

«Ситуация сейчас неустойчивая, и уровень безработицы может начать повышаться. Соответственно, могут быть проблемы и с рабочими местами, и с выплатой кредитов. Поэтому надо быть все-таки более осторожными в своих тратах и по возможности оптимизировать размеры кредитной нагрузки, потому что хоть ситуация в экономике понемногу улучшается, пока речь идет о стагнации, небольшом экономическом росте. Действительно, ситуация с реальными доходами населения особо не улучшается, поэтому каких-то источников дохода для выплаты по кредитам может и не быть».



Негативные тенденции в экономике так затянулись, что люди больше не могут сокращать свое потребление и стали меньше экономить, комментируют экономисты.





СМИ ранее сообщали, что ЦБ Минфин хотят защитить россиян от кредитной кабалы. В частности, Центробанк разрабатывает поправки в закон «О бюро кредитных историй», согласно которым такие бюро будут обязаны обмениваться информацией о заемщиках. Сейчас перед выдачей кредита банк обращается за кредитной историей клиента в одно бюро, с которым он заключил договор, и информация о займах, хранящаяся в других бюро, ему недоступна.

ЦБ представляет свои поправки как средство защиты россиян от неподъемных долгов. По расчетам регулятора, когда банки будут лучше представлять финансовую ситуацию заемщика, то не станут выдавать очередной кредит одному человеку.