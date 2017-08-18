На Украине начали строить газопровод в обход ДНР

На Украине началось строительство газопровода высокого давления в обход территории ДНР. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Жебривский

По его словам, газопровод будет идти от Камышового до Авдеевки. Жебривский отметил, что уже сделана «разметка трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки трубы».

Стоимость проекта чиновник оценил в 58 миллионов гривен (134 миллиона рублей), часть этой суммы профинансирует «Авдеевский коксохимический завод».

Когда строительство завершится, газ будет подаваться «на Авдеевку и еще семь близлежащих поселков Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово с территории, которая контролируется Украиной». Жебривский пояснил, что решение о строительстве газопровода приняли после того, как старая нитка получила повреждения во время боев в начале июля.