«Черный август»: оценена вероятность дефолта в России

Вчера, 17 августа, сюрпризов для рубля на валютном рынке не произошло. И этот факт уже сам по себе обнадеживает.

Дело в том, что именно в этот день в 1998 году правительство РФ объявило дефолт по государственным облигациям, который в дальнейшем привел к сильному ослаблению рубля и экономическому кризису. Учитывая, что в 2008 году кризис также начался в августе, россияне традиционно с опаской относятся к этому месяцу.

Ради справедливости отмечу, что сейчас финансовое положение России устойчиво, никаких предпосылок к экономическим потрясениям нет, несмотря даже на невысокие цены на нефть и обострение отношений с западными странами. В любом случае, вопрос " что будет с рублем? " продолжает волновать россиян.

Одним из основных факторов, влияющих на курс рубля, продолжают оставаться цены на нефть. В этом году они торгуются в широком боковике 45-55 долларов за баррель. На наш взгляд, до конца года Brent продолжит находиться в этом диапазоне. Возвращения Brent к 80-100 долларам ждать не приходится, так как на котировки давит рост производства в отдельных странах (США, Ливия, Нигерия, Иран и т.д.). Отката к 25-30 долларам тоже не будет, так как на этих уровнях многие нефтяные проекты нерентабельны.

Еще один важный фактор для рубля — взвешенная политика Банка России . Инфляция в августе достигла целевого уровня в 4 процента, а три последние недели и вовсе наблюдается дефляция — снижение цен. Поэтому большее внимание может уделяться вопросам стимулирования экономического роста и стабильности курса рубля. Центробанк продолжает политику постепенного снижения ставок, ближайшее заседание состоится 15 сентября. До конца года пройдет еще три заседания Центробанка, мы ожидаем еще два понижения ставки до уровня 8,5 процента.

Отметим, что регулятор держит руку на пульсе. У Центробанка есть сильные рычаги влияния на финансовую ситуацию. Это и ключевая ставка, и покупка/продажа валюты, и размещение облигаций, и другие инструменты управления ликвидностью. Так, на этой неделе ЦБ разместил 3-месячные облигации на 150 миллиардов рублей, изъяв из банков лишнюю рублевую ликвидность. Подобные размещения планируется проводить и в дальнейшем. Кроме всего прочего, они поддержат курс рубля.

Отметим, что в августе рубль смотрелся лучше прочих валют развивающихся стран, несмотря даже на волатильную нефть. До конца августа для доллара и евро актуальными останутся круглые цифры в 60 и 70 рублей соответственно.

Осенью, на наш взгляд, факторов в пользу небольшого ослабления российской валюты больше, чем факторов в пользу небольшого укрепления. Во-первых, это усиление санкций западных стран по отношению к России. Во-вторых, это снижение популярности рубля в качестве валюты депонирования для carry trade.

Дело тут и в ухудшении отношения западных инвесторов к российским активам, и в снижении ставок в российской экономике, и в постепенном ужесточении монетарной политики ФРС ЕЦБ . В-третьих, счет текущих операций платежного баланса во втором квартале ушел в минус (впервые с 1998 года). Наконец, чем ближе окончание года, тем острее будет стоять вопрос бюджетного дефицита. Как известно, бюджет, как и цыплят, по осени считают. Самый простой способ решения проблемы — небольшое ослабление рубля.

Отметим схожую динамику рубля в последние три года — укрепление в первом полугодии с дальнейшим ослаблением в конце года. Вполне возможно, что такой сценарий реализуется и в этот раз. Мы ожидаем, что до конца года курс пары доллар/рубль может подняться до 61-63 рублей, а курс пары евро/рубль — до 71-74 рублей.

Напоследок еще одна историческая параллель: в 2017 году, как и сто лет назад, Россия столкнулась с серьезными вызовами. Но сейчас запас прочности у российской экономики заметно выше. Даже в случае негативных сценариев, потрясений ждать не стоит. Девальвации октября 17-го года гражданам не стоит опасаться!