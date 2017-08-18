Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Центробанк РФ заменит бумажные деньги "пластиковыми"

В России заменят бумажные деньги
Фото:
Центробанк РФ начинает использовать полимеры для изготовления новых купюр. Об этом сообщают «Известия».
Банкнота номиналом 200 рублей, на которой будут изображены символы города-героя Севастополя, изготовят с использованием специальной полимерной пропитки на основе белков, нуклеиновых кислот, каучука и полисахаридов.
Такую купюру регулятор называет «пластиковой», поскольку она будет обладать повышенной износостойкостью.
Кроме того, в ЦБ полагают, что такая технология обеспечит банкноты наивысшей степенью защиты и обезопасит от подделок.
Еще 1 источник
Бизнес Главное
Центральный банк России
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости