Центробанк РФ начинает использовать полимеры для изготовления новых купюр. Об этом сообщают «Известия».

Банкнота номиналом 200 рублей, на которой будут изображены символы города-героя Севастополя, изготовят с использованием специальной полимерной пропитки на основе белков, нуклеиновых кислот, каучука и полисахаридов.

Такую купюру регулятор называет «пластиковой», поскольку она будет обладать повышенной износостойкостью.

Кроме того, в ЦБ полагают, что такая технология обеспечит банкноты наивысшей степенью защиты и обезопасит от подделок.