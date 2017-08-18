Лекарства в России могут подорожать к осени

В России из-за подорожания импортных препаратов представители фармацевтики прогнозируют рост цен на лекарства. По их ожиданиям, он составит от 5 до 20%. Цены могут вырасти уже этой осенью, передает газета «Известия»

Издание отмечает, что за первые пять месяцев этого года затраты импортеров на закупку лекарств за границей выросли на 11% по сравнению с тем же периодом годом ранее.