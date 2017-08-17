«Вежливые мишки» от Минобороны появились на прилавках Петербурга

На прилавки петербургских магазинов поступила первая партия «Вежливых мишек», произведенных по заказу Министерства обороны России

Некоторое время назад в «Военторге» рассказали о желании создать новый бренд, который способствовал бы популяризации патриотизма среди маленьких россиян. Так возникла идея продавать мягкие игрушки под названием «Вежливые мишки».

Первую партию игрушек можно найти в киосках на вокзалах Петербурга, а также в некоторых сувенирных лавках. На выбор покупателям предлагаются мишки, одетые в костюмы танкиста, десантника или моряка. Все мягкие игрушки продаются в фирменных упаковках с символикой «Военторга».