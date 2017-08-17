Названы пять причин для роста рубля

Сергей Суверов , начальник аналитического департамента УК " БК Сбережения":

— В последние дни сформировалась тенденция к началу укрепления рубля. Она не очень сильная, но вполне заметная. И уже в скором времени, думаю, мы можем увидеть 59 рублей за доллар. Есть пять факторов, которые могут подтвердить такой прогноз.



Во-первых, достаточный спрос на ОФЗ, рублевые облигации. Второй — последние несколько недель в России наблюдается дефляция, следовательно, велики ожидания снижения ставки в сентябре.



Что еще? Нефть, это третий фактор. На этом рынке сейчас ситуация относительно стабильная. А обострение отношений США с Венесуэлой и Ираном может оказать нефти геополитическую поддержку с точки зрения роста цен на баррель.



Четвертый фактор — макроэкономическая статистика. В нашей стране последнее время она неплохая, ряд отраслей растут опережающими темпами, вполне хорошо дела идут на транспорте, в строительной отрасли. В промышленности рост чуть меньше, но в целом динамика тоже положительная и это привлекает иностранцев на наш рынок.



Пятый фактор — технический — налоговый период. Вчера рубль укреплялся по отношению к доллару и евро, благосклонно поддерживаемый в своем росте идущей вверх ценой на нефть. Она дорожает на данных Американского института нефти о снижении запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели.



Официальный курс доллара на сегодня, 17 августа, составляет 59 рублей 65 копеек (ослабление на 28 копеек). За один евро дают 70 рублей (ослабление на 37 копеек).