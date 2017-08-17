Особняк решили продать за биткоины в Подмосковье

Владельцы особняка в подмосковном поселке Николино на 2-м Успенском шоссе выставили свою недвижимость на продажу, рассчитывая получить за нее около трех тысяч биткоинов, сообщил «Коммерсант».



Три тысячи биткоинов в пересчете на реальные деньги по нынешнему курсу — примерно 482 миллиона рублей. Представитель владельца — компания Kalinkа Group — пока не определила точную схему сделки, но юридическая служба фирмы изучает возможности ее реализации. Риэлторам необходимо учитывать законодательство России, запрещающее прямые расчеты в криптовалюте.



Плюсы и минусы использования криптовалюты



В компании сообщили, если желающие купить особняк появятся до легализации биткоина в стране, придется все-таки соглашаться на оплату рублями. Эксперты уже предложили покупателю обменять биткоины на доллары, которые можно вывести с биржи и, обменяв на рубли, передать владельцу недвижимости.



Напомним, что курс популярной криптовалюты не так давно обновил исторический максимум.