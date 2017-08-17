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Особняк решили продать за биткоины в Подмосковье
Фото: 360tv.ru
Владельцы особняка в подмосковном поселке Николино на 2-м Успенском шоссе выставили свою недвижимость на продажу, рассчитывая получить за нее около трех тысяч биткоинов, сообщил «Коммерсант».
Три тысячи биткоинов в пересчете на реальные деньги по нынешнему курсу — примерно 482 миллиона рублей. Представитель владельца — компания Kalinkа Group — пока не определила точную схему сделки, но юридическая служба фирмы изучает возможности ее реализации. Риэлторам необходимо учитывать законодательство России, запрещающее прямые расчеты в криптовалюте.
Плюсы и минусы использования криптовалюты
В компании сообщили, если желающие купить особняк появятся до легализации биткоина в стране, придется все-таки соглашаться на оплату рублями. Эксперты уже предложили покупателю обменять биткоины на доллары, которые можно вывести с биржи и, обменяв на рубли, передать владельцу недвижимости.
Напомним, что курс популярной криптовалюты не так давно обновил исторический максимум.
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