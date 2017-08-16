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Путин поручил завершить строительство объездной дороги вокруг Калининграда
Об этом сообщает ТАСС.
«Нам нужно достроить объездную дорогу, кольцо вокруг Калининграда», — заявил президент на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.
Как отметил глава государства, данная задача по итогам совещания по развитию транспорта войдёт в перечень поручений.
Ранее Путин поручил убрать НДС на авиаперевозки в Калининград.
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