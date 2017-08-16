Путин поручил завершить строительство объездной дороги вокруг Калининграда

Об этом сообщает ТАСС.

«Нам нужно достроить объездную дорогу, кольцо вокруг Калининграда», — заявил президент на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым

Как отметил глава государства, данная задача по итогам совещания по развитию транспорта войдёт в перечень поручений.

Ранее Путин поручил убрать НДС на авиаперевозки в Калининград.