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Автор письма о рискованных банках вызван в ЦБ
Сотрудника «Альфа капитала», отправившего клиентам письмо о проблемах четырех банков, вызвали на опрос в Банк России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к регулятору.
По данным газеты, Центробанк намерен провести проверку из-за подозрений в попытке манипулирования.
«Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», — заявили «Ведомостям» в ЦБ.
В письме, о котором идет речь, говорились, что «Альфа капитал» «продолжает получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — »ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». В документе также отмечалось, что ситуация вокруг этих кредитных организаций «может быть окончательно решена уже этой осенью», а не после выборов президента России в 2018 году, «как думают многие». Автор письма утверждал, что под угрозой оказались в первую очередь выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью».
Позже стало известно, что управляющая компания «Альфа капитал» проверит действия сотрудника, отправившего это письмо. Представители компании отметили, что информация в письме не соответствует официальной позиции «Альфа капитала».
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