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Альфа-Банк опроверг сообщения о проблемах у четырёх крупных банков
В пресс-службе Альфа-Банка заявили, что сведения в клиентской рассылке «Альфа Капитала» о нестабильном положении ряда российских банков не соответствуют действительности.
«Мы убеждены, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании «Альфа Капитал» (дочка Альфа-Банка), является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы банка.
При этом уточняется, что банк продолжает работу с банком «Открытие», Бинбанком, Промсвязьбанком и МКБ в обычном режиме.
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