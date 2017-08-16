В России растет объем теневых зарплат. Как стало известно «Газете.Ru» , по итогам первого квартала объем таких выплат увеличился на 20%, до почти 2,4 трлн рублей. Эксперты отмечают, что на фоне кризиса люди все активнее переходят в «тень» и предпосылок для возвращения в формально легализованный сектор нет.

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Последние данные Росстата свидетельствуют о росте общего объема скрытой оплаты труда, а также «смешанных доходов», не наблюдаемых статистическими методами. Так, за первый квартал текущего года показатель составил почти 2,4 трлн. руб, в то время, как за этот же период год назад насчитывалось чуть больше 2 трлн. руб.

За величину скрытой оплаты труда Росстатом принимается балансовая разница между суммарными формально зарегистрированными доходами и расходами, включая расходы на увеличение финансовых активов, говорят в Минтруде России. «При этом данная величина включает в себя не только оплату труда, полученную работником без надлежащего оформления с работодателем трудовых отношений или в результате выплаты части заработной платы „в конверте“, но и иные доходы домохозяйства, которые не являются оплатой труда по найму», — добавляют в ведомстве.





Эксперты связывают рост серых выплат с тем, что люди стараются поправить свое материальное положение, используя различные возможности для подработки.





«Это связано с кризисом. В этом году будет четвертый год подряд, когда реально располагаемые доходы населения падают. Это открытая часть доходов. Только в июне зафиксирован ноль, но за январь-июнь все равно падение где-то около 1,5%. Но когда открытие доходы падают, понятно, что люди стараются это как-то компенсировать, в том числе и через занятость в теневом секторе», — говорит директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев



По последним исследованиям ВЦИОМ , почти 24% опрошенных самой значимой проблемой в стране считают низкие зарплаты и низкий уровень жизни в целом. Такой «недуг» держится в лидерах у жителей страны уже третий месяц подряд. Кроме того, 21% участников опроса видят основной проблемой экономическую ситуацию в России.

Ранее свое исследование также представил и холдинг «Ромир», по итогам которого около 40% россиян вынуждены экономить на еде.



Если посмотреть на размер теневых зарплат за последние шесть лет, то он достиг по итогам 2016 года своего минимума — 10,3 трлн. руб. Объем зарплат россиян, работающих в теневом секторе, опустился до 25,3%, минимального значения за шесть лет. Это в процентном выражении меньше, чем в 2015 году, когда было 25,4%. «Фонд неформальных зарплат не опускался до такого уровня с начала десятилетия», — отмечается в статистическом ежегоднике «Национальные счета России» Росстата.





Однако радоваться тут нечему, считает директор института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева . По ее словам, такое снижение вполне логично и наблюдается уже не первый год. «Денег в стране меньше, соответственно, меньше в формальном и неформальном секторах экономики.

Все считают, что идет перераспределение между секторами, но денег и там, и там становится меньше. Однозначно, это только лишь свидетельствует о масштабности кризиса», — объясняет эксперт.



По данным Росстата, в первом квартале 13,4 млн россиян, или 18,7% от общего числа занятых, работали в теневом секторе. Среди мужчин неформально трудятся 20,2%, среди женщин — 17,2%.



В 2016 году численность работников в теневом секторе составила рекордные 15,4 млн человек. Таким образом, речь шла о 21,2% от общего количества занятых.



Больше всего занятых в неформальном секторе в оптовой и розничной торговле, а также занимающихся различными видами ремонтных работ (31,8%, по данным за 2015 год). Второе место за сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством (23,1%), третье — за строительством (11,7%).



Эксперты считают, что теннденция продолжится — у людей нет стимула для перехода из «тени» в формальный сектор экономики, поскольку идет падение доходов населения. И хотя зарплаты формально растут на 2,5%, речи и о восстановлении ситуации пока не идет. «Все говорит о том, что кризис системный — идет системная рецессия», — уверена Малева.



Экономическая ситуация может улучшиться, однако рынок труда довольно инертен.



«Когда люди уходят в теневой сектор, даже несмотря на то, что экономическая ситуация может поменяться, люди быстро не выйдут из него. Инерционное движение будет сохраняться. Поэтому в этом году тенденция к большему удельному весу теневых зарплат будет сохраняться», — прогнозирует Николаев.