Курс евро неожиданно удивит всех в бархатный сезон

— На этой неделе пошел на убыль накал страстей вокруг потенциального конфликта США и Северной Кореи. Этот поворот вернул на рынки спрос на риски, что также помогло российской валюте.



Российскому рублю в такой обстановке удается набирать позиции, несмотря на слабость нефти в понедельник и вторник. Пара USD/RUB к концу торгов вторника вернулась в область ниже 59.80, хотя утром она превышала 60.



Во вторник появились данные по розничным продажам в США, которые подтвердили ожидания ускорения темпов роста крупнейшей мировой экономики. В результате американский доллар получил импульс роста, а единая валюта снижалась на 0,8 процента к USD, опустившись в какой-то момент ниже 1.17. Ослабление евро к доллару вылилось в падение единой валюты на 40 копеек в течение дня до 70,13.



В среду вечером будут опубликованы данные по запасам нефти в США и добыче на предшествующей неделе. Ранее эти показатели были весьма благоприятными для цен на нефть. Весьма вероятно, что и на этот раз подтвердится рост спроса на нефть при сохранении прежних темпов добычи, что приближает дату перебалансировки рынка.



Вполне стоит ожидать, что позитивная динамика рубля получит в среду свое развитие на предположениях об усилении спроса на сырье и общем улучшении рыночных настроений. В таких условиях пара EUR/RUB должна легко вернуться в область ниже 70 рублей, а USD/RUB соскользнет ниже 59,50.



Напомним, в начале августа евро превышал отметку 72 рубля, но с тех пор целый ряд краткосрочных факторов развернулся против единой валюты. С одной стороны, на рынках наблюдалась избыточная перекупленность EUR/USD, которая стала корректироваться на этой неделе, так как новости из США стали превышать ожидания, в то время как статистика из Европы демонстрирует некоторый сбой после череды очень хороших показателей.



Например, падение промышленного производства в еврозоне на 0.6% в июне и прирост ВВП Германии ниже ожиданий. Отдельно от этих глобальных факторов на российском рынке собственной тенденцией является рост рубля на укреплении спроса на риски и сильных данных по нефти.



В ближайшие недели рублю вполне по силам продолжить укрепление. Единая валюта может отступить к рублю в область 67-68 при сочетании отката на форекс и дальнейшем росте нефти. Проще говоря, снижение евро еще не окончено, и тем, кто хочет прикупить валюту для отпусков в сентябре-октябре, еще может выпасть более приятный момент для обмена.