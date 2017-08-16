Россияне рефинансировали жилищные кредиты на 35 миллиардов рублей

Основной тенденцией на рынке ипотечного кредитования в первом полугодии 2017 года стало рефинансирование, которое составило порядка 35 миллиардов рублей или 4,5 процента от всего рынка.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на исследования банка «Российский капитал» , с помощью такого перекредитовывания россияне стремятся снизить ставку или удлинить срок выплат.

Данное решение эксперты финансового учреждения объясняют снижением ставки до 11,5 процентов, что подталкивает население активнее брать новые кредиты для снижения платежей по старым.

Тем не менее, в «Российском капитале» полагают, что до конца года ставка может снизиться еще на 0,5-0,75 процента, что вновь спровоцирует новый всплеск рефинансирования.