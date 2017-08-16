Главные события у вас в почте
Названы страны с самым дешевым бензином
Самый дешевый бензин, по данным рейтинга Bloomberg, в Венесуэле; в России и США стоимость топлива практически одинакова — 0,67 и 0,68 доллара за литр соответственно.
Согласно рейтингу Bloomberg, Россия занимает 10 место в списке стран с самым дешевым бензином, уступая Венесуэле, где литр топлива стоит всего 0,01 доллара, Саудовской Аравии, Ирану, Египту, Кувейту, Малайзии, Нигерии, ОАЭ и Индонезии. США — на 11 месте.
Bloomberg отмечает, что Россия является крупнейшим в мире производителем нефти, поэтому у ее жителей дешевый бензин.
Самый дорогой бензин в Гонконге — 1,88 доллара за литр бензина.
При этом в рейтинге доступности бензина Россия занимает 33 место — жителям страны, по мнению агентства, приходится тратить на топливо 2,27% дневной зарплаты. В среднем водитель в России расходует 339 литров в год и тратит на них 2,11% от своей годовой зарплаты. По этому показателю Россия на 53 месте из 61.
Отметим, что в рейтинге нет остальных республик бывшего СССР за исключением Эстонии, Литвы и Латвии, большей части стран Африки и значительного числа государств Южной и Центральной Америки.
В июне цена за литр бензина Аи-95 впервые превысила 40 рублей.
Оставить комментарий