Названы страны с самым дешевым бензином

Самый дешевый бензин, по данным рейтинга Bloomberg , в Венесуэле; в России и США стоимость топлива практически одинакова — 0,67 и 0,68 доллара за литр соответственно.

Согласно рейтингу Bloomberg, Россия занимает 10 место в списке стран с самым дешевым бензином, уступая Венесуэле, где литр топлива стоит всего 0,01 доллара, Саудовской Аравии, Ирану, Египту, Кувейту, Малайзии, Нигерии, ОАЭ и Индонезии. США — на 11 месте.

Bloomberg отмечает, что Россия является крупнейшим в мире производителем нефти, поэтому у ее жителей дешевый бензин.

Самый дорогой бензин в Гонконге — 1,88 доллара за литр бензина.

При этом в рейтинге доступности бензина Россия занимает 33 место — жителям страны, по мнению агентства, приходится тратить на топливо 2,27% дневной зарплаты. В среднем водитель в России расходует 339 литров в год и тратит на них 2,11% от своей годовой зарплаты. По этому показателю Россия на 53 месте из 61.

Отметим, что в рейтинге нет остальных республик бывшего СССР за исключением Эстонии, Литвы и Латвии, большей части стран Африки и значительного числа государств Южной и Центральной Америки.

В июне цена за литр бензина Аи-95 впервые превысила 40 рублей.