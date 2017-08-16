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Глава концерна «Антонов» уйдет в частный бизнес

Президент Антонова уходит в отставку
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Глава государственного предприятия «Антонов» Александр Коцюба покинет свою должность после года работы, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу госконцерна «Укроборонпром».
Президент госпредприятия «Антонов», входящего в состав госконцерна «Укроборонпром», Александр Коцюба принял решение оставить свой пост. Он успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года
— заявление пресс-службы.
В «Укроборонпроме» пояснили, что Коцюба решил поменять сферу деятельности и вновь заняться частным бизнесом.
Бывший командир батальона «Айдар» и депутат Верховной рады Украины Сергей Мельничук начал стрелять в киевлян из боевого пистолета в ходе конфликта из-за детского сада, где народный избранник решил открыть свою приемную.
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Газета.Ru
АНТК "АНТОНОВ" Укроборонпром Верховная Рада
Сергей Мельничук
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