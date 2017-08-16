Глава концерна «Антонов» уйдет в частный бизнес

Президент госпредприятия «Антонов», входящего в состав госконцерна «Укроборонпром», Александр Коцюба принял решение оставить свой пост. Он успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года



— заявление пресс-службы.



В «Укроборонпроме» пояснили, что Коцюба решил поменять сферу деятельности и вновь заняться частным бизнесом.

