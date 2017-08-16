Золото продолжает дешеветь на фоне снижения спроса на безопасные активы

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости . Золото продолжает дешеветь во вторник вечером, поскольку спрос на безопасные активы снижается из-за ослабления напряженности между США и КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,73 доллара, или на 0,91% — до 1278,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 2,71% — до 16,66 доллара за унцию.

Инвесторы реагируют на ослабление напряженности в отношениях между США и Северной Кореей, после того как на прошлой неделе страны обменялись взаимными угрозами. Ранее во вторник стало известно, что Ким Чен Ын отложил намерение совершить атаку на американские базы на острове Гуам, а глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон нацелен на дипломатическое решение кризиса вокруг КНДР.

"Если напряженность между Соединенными Штатами и Северной Кореей не дойдет до военного конфликта, то не должно быть большого роста цен на золото с текущих уровней", — считает аналитик по сырьевым товарам Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke), мнение которого приводит издание The Wall Street Journal.

Ослабление геополитической напряженности снижает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.