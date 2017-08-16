Надежды Украины на транзит иранской нефти обманчивы

Киев пытается убедить Тегеран поставлять нефть в Европу через украинскую территорию. Теоретически подобная сделка могла бы принести большую выгоду обеим странам (и ударить по российским доходам от экспорта нефти в ЕС ). Однако для реализации этой затеи существует так много препятствий, что даже в теории проект выглядит нежизнеспособным.

Тегеран и Киев обсуждают возможность организации поставок нефти в Европу по территории Украины, сообщило агентство IRNA со ссылкой на управляющего директора иранской государственной нефтехимической компании National Petrochemical Company (NPC) Марзие Шах-даэй (Marzieh Shah-Daei).

В рамках встречи Шах-даэй с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках сотрудничества в сфере энергетики и нефтехимической промышленности.

«Создание иранского нефтехимического распределительного узла на Украине для экспорта в Европу, обмен ноу-хау между двумя странами в этом вопросе… были среди вопросов, обсуждавшихся на встрече», — цитирует агентство Шах-даэй. Шах-даэй отметила, что Украина является одним из рынков сбыта для нефтехимических компаний Ирана.

Сергей Бурдиляк, со своей стороны, попросил иранских чиновников отправить на Украину команду экспертов для посещения нефтехимической площадки в стране и поисков механизма для двустороннего сотрудничества в этой области.

Это не первые подобные переговоры Украины и Ирана. В августе 2016 года Украина уже предлагала поставлять иранскую нефть транзитом через свою территорию в Словакию и Чехию. В мае этого года посол Украины в Иране обещал гарантировать поставки энергоресурсов Ирана, в том числе транзитные, но в ответ Иран должен гарантировать энергоснабжение Украины. Бурдиляк уверял Тегеран в выгодности выхода на украинский рынок для поставок как газа и нефти, так и продуктов переработки, а также для участия в модернизации украинских НПЗ. Украинский посол сулил выгоду Ирану от двух трубопроводов, проходящих по Украине, в том числе газового.

Газовый проект Тегеран рассматривать не стал в силу бессмысленности. Украинская ГТС настроена на поставки газа с востока на запад или при модернизации на реверс в обратном направлении. Поэтому для поставки иранского газа в Европу через Украину придется как минимум построить новый магистральный газопровод, экономическая эффективность которого сомнительна. А вот предложение по транзиту нефти, судя по всему, Тегеран заинтересовало. Речь идет о поставках через порт в Одессе и далее по нефтепроводу Одесса — Броды или по железной дороге.

Крупнейшими покупателями иранской нефти являются страны АТР — Китай, Южная Корея, Индия и Япония. И хотя в последнее время спрос со стороны этих стран падает, Иран продолжает наращивать добычу. Поэтому Тегерану нужно искать новых покупателей, в частности в Европе, а значит, рассматривать различные маршруты доставки нефти. Однако нужна ли Европе иранская нефть?

Конкурировать с российской нефтью в Европе Ирану тяжело. Показательны истории Белоруссии и Польши. В марте этого года танкер с иранской нефтью объемом 80 тыс. тонн прибыл в порт Одесса, а оттуда поездами топливо доставили в Белоруссию на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это была первая пробная партия. Минск закупил ее, чтобы восполнить недостаток беспошлинной российской нефти и показать, что может обойтись без поставок из России. Польша тоже делала пробные закупки иранской нефти.

Однако и Польша, и Белоруссия в итоге отказались от этой затеи. Иранская нефть проигрывает российской как по стоимости, так и по расходам на доставку. Так, в сентябре 2016 года Польша брала иранскую нефть по 344 доллара за тонну, тогда как российская стоила на 40 долларов дешевле. Для Белоруссии российская нефть была еще на 90 долларов дешевле. Неудивительно, что Минск, наладив отношения с Москвой, сразу похоронил идею покупать иранскую нефть.

Украина же покупает иранскую нефть лишь по политическим причинам. В январе — июле 2017 года Украина импортировала 508 тыс. тонн нефтяного сырья из Ирана стоимостью 213 млн долларов. Таким образом, тонна иранской нефти для Украины обходится почти в 420 долларов.

Также Украина закупает азербайджанскую и в меньших объемах казахстанскую нефть. Украина таким образом пытается обеспечить загрузку единственного работающего в стране Кременчугского НПЗ. Всего же в стране имеется шесть крупных НПЗ, которые могут переработать более 50 млн тонн сырья в год. Однако нужно найти сырье и, во-вторых, модернизировать сами НПЗ.

Если Иран решится инвестировать в развитие украинской портовой и трубопроводной инфраструктуры, то Украина в ответ предложит невысокие тарифы на прием и транспортировку нефти. И в таком случае иранская нефть транзитом через Украину теоретически могла бы заинтересовать европейских покупателей.

Но захочет ли Иран вкладываться? Мощность терминала «Южный» в Одессе, который принимает нефть в систему Одесса — Броды, составляет порядка 15 млн тонн в год, но может быть расширена до 40 млн тонн, отмечает Дмитрий Лукашов из IFC Markets. Нужны лишь инвестор и время. Киев годами рассказывает о массе неких инвесторов, готовых вложиться в развитие Одесского порта. Однако до сих пор никто не потратил там и доллара.

Нефтепровод Одесса — Броды, который позволяет транспортировать нефть в обход России в Центральную Европу (Чехию, Венгрию и Словакию), также требует инвестиций. Сейчас труба простаивает. Трубу мощностью 14,5 млн тонн нефти в год построили в 2001 году для поставок каспийской нефти в Европу в обход России и турецких проливов. Однако нефти в Каспийском регионе для транзита через Украину не оказалось и труба стала никому не нужна.

Были попытки прокачивать азербайджанскую нефть для НПЗ в Чехии, однако проект закрылся из-за убытков. Повысить привлекательность трубопровода можно, если достроить трубу дальше до Польши — на Плоцк и Гданьск. Но пойдет ли Иран на это?

Наконец, не менее важный вопрос: как нефть будет поступать из Ирана на Украину? Сейчас иранская нефть попадает в Европу исключительно морским путем. Кратчайший путь пролегает через Суэцкий канал, в два раза более длинный маршрут — в обход Африки. В случае с Украиной маршрут в Европу становится мультимодальным, сложным и дорогим — нефть надо везти сначала по суше, потом морем и снова по суше.

«Существует формальный в текущее время блок ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия), чьи территориальные возможности реально использовать, но тогда прибылью придется делиться с соседями, а также долго договариваться о нюансах работы.

Ирану интересен рынок Европы, однако схема поставок через Украину даже в теории выглядит нежизнеспособной», — считает Анна Бодрова из «Альпари».

«Тема транзита восточной нефти через Украину начала обсуждаться много лет назад, но так и не получила практической реализации. Кроме экономической целесообразности, существенным препятствием являются высокие политические риски», — отмечает Лукашов.

В Европе Иран сталкивается сегодня уже не только с интересами России, но и США. «Перспективы этой идеи туманны не только потому, что Киев, как и Тегеран, очень сложный партнер. Но и потому, что в Европе есть интересы США, и столкновение в этой плоскости уже чревато последствиями. Скорее всего, Вашингтон внимательно следит за развитием событий в этом вопросе и имеет собственную точку зрения», — заключает Бодрова.