Эксперты зафиксировали в России «Ростовский феномен»

Эксперты зафиксировали «Ростовский феномен» в России. Речь идет о рекордах сбора урожая зерновых. Четвертый год подряд Ростовская область наращивает производство зерна, обновляя собственные показатели.

В этом году урожай составил 67 центнеров с гектара. Аграрии собирают 300 тонн пшеницы за день. Это даже больше, чем в прошлом году, когда природа благоприятствовала. Связано это с новыми отечественными технологиями в сельском хозяйстве.

Ростовские аграрии завершили уборку зерновых с очередным рекордом — 12 миллионов тонн. Такого сбора здесь не было никогда, за все 80 лет существования области.

На хороший урожай озимых в этом году и не надеялись: подкачала засушли¬вая осень. Пшеницу сеяли в сухую почву. Но переменчивая пого¬да и кропотливый уход сделали свое дело. Показатели превзошли ожидания.