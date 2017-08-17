Россиянин потребовал взыскать 30 млрд с МТС

Абонент МТС из Тамбовской области Алексей Мелехов подал к компании иск о взыскании морального вреда на 30 миллиардов рублей. Как пишут «Ведомости» , мужчина считает, что мобильный оператор незаконно списал у него шесть бесплатных минут.

Мелехов пользовался тарифом «Smart 022015» стоимостью 450 рублей в месяц. По тарифу абонент получал три гигабайта интернета, 500 минут звонков и 500 сообщений. Мужчина оплачивал тариф 22 числа каждого месяц. В ночь (с 24:00 до 9:00) на 22 июня 2016 года МТС, по мнению Мелехова, незаконно списала у него включенные в тариф бесплатные минуты.

В январе Мичуринский суд отклонил иск Мелехова. Инстанция сочла, что услуги оказывались в соответствии с условиями договора, с которыми мужчина обязан был ознакомиться. В апреле он обжаловал решение в Тамбовском областном суде, но снова получил отказ. В июле абонент подал кассационную жалобу.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников подчеркнул, что «все расчеты с абонентом были корректны и прозрачны, это подтвердили суды первой и второй инстанций». Он добавил, что обычно МТС решает спорные вопросы с клиентами в досудебном порядке.

За 2016 год выручка МТС от мобильных услуг в России составила 295 миллиардов рублей. Таким образом, Мелехов намерен отсудить у компании около десяти процентов от суммы доходов.