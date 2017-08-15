Большинство россиян хранят сбережения в рублях, выяснили социологи

Однако 33% респондентов ответили, что у них вообще нет сбережений. Согласно опросу, 5% опрошенных хранят сбережения в долларах, 3% — в евро. Отмечается, что 42% россиян иногда следят за курсом доллара, 39% ответили, что не следят вообще. Почти 20% респондентов заявили, что следят регулярно.



Также россияне, согласно данным опроса, полагают, что через три месяца стоимость одного доллара составит 64 рубля, через год — 65.





" Россияне стали активнее делать сбережения и внимательнее следить за курсом рубля, ожидая его умеренной коррекции " вниз". В целом это означает, что домохозяйства чувствуют себя достаточно уверенно, признаки острого неблагополучия отсутствуют" , — заявил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб

Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник" проведен 27-29 июля 2017 года среди 1800 человек. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.