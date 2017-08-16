Злоумышленники создали новый вид телефонного спама, при котором люди сами перезванивают по незнакомому им номеру, а также прослушивают рекламу. Об этом ранее сообщала газета «Известия»

По данным исследования одной из аналитических компаний, с новым видом спама уже столкнулись 65% россиян. Только за последние полгода количество рекламных сообщений подобного рода выросло на 50%.

Злоумышленники придумали систему, которая автоматически набирает номер абонента, а после первого гудка сбрасывает вызов. Многие люди привыкли перезванивать на незнакомые номера. Они начинают перезванивать на пропущенный вызов, а в итоге попадают на рекламу.

Ранее сообщалось, что новый опасный вирус атакует смартфоны на базе Android. Вредоносная программа контролирует каждый шаг владельца гаджета, управляет его банковскими счетами и использует личные данные.