АТОР: туристы начали менять туры в Турцию на Тунис и Кипр из-за вируса Коксаки

Ситуация вокруг сезонного вируса Коксаки в Турции повлияла на спрос на это направление со стороны российских туристов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), аннуляции туров единичны, но туристы, испугавшиеся Коксаки, меняют Турцию на другие направления — прежде всего, Тунис и Кипр.



Туристы с осторожностью подходят к заявлениям об опасности на курортах и ожидают стабилизации ситуации, отмечают туроператоры. «Обращения по поводу отказов есть, но реальных аннуляций незначительное количество. Перебронирования на альтернативные направления встречается чаще», — рассказывают в Anex Tour.

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«Предпочтение при перебронированиях отдают прежде всего таким двум странам с недолгим перелетом, как безвизовый Тунис и «условно визовый» Кипр. Далее по популярности у перебронирующихся туристов следует визовая Греция и другие близкие зарубежные направления», — сообщает АТОР.





По данным участников рынка, внутренние направления не пользуются большим спросом в качестве альтернативы турецким курортам, потому что в подавляющем большинстве случаев опасающиеся проблем на отдыхе туристы хотят заменить путевку на аналогичный или хотя бы близкий формат отдыха.



Туристов, которые перебронирует туры в Турцию на другое направление, немного, отмечают в АТОР: тем, у кого дата вылета близко, уже сложно найти адекватную замену, а те сомневающиеся, у кого тур в Турцию приходится на сентябрь-октябрь, волнуются гораздо меньше.



Тем не менее, по данным сервиса «Слетать.ру», спрос на отдых в Турции в августе существенно снизился, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.



«Туроператоры сейчас фиксируют определенный спад спроса на Турцию: у разных компаний он может достигать до 10-15% по сравнению с началом месяца, однако эта ситуация не вызывает серьезных опасений у туроператоров», — говорят в АТОР.



По мнению участников рынка, спад темпа продаж обусловлен скорее не информационной паникой по поводу вируса Коксаки, а близостью окончания высокого сезона.



На прошлой неделе сообщалось, что в Турции растет число российских туристов, заболевших вирусом Коксаки. По информации телеканала, «десятки туристов вынуждены прервать свой отпуск и вернуться домой».

В пятницу Роспотребнадзор признал условия в регионе залива Антальи в Турции небезопасными для здоровья российских туристов. На «горячую линию» Роспотребнадзора поступило более 500 обращений от находящихся на отдыхе в Турции туристов с жалобами на ухудшение здоровья. В Ростуризме заявили, что в связи с возникшей в Турции угрозой для безопасности здоровья туристы, купившие туры в Турцию, смогут отказаться от них без штрафных санкций.

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