Объем теневых зарплат россиян упал до шестилетнего минимума

В 2016 году фонд скрытой оплаты труда составил 25,3 процента от общего объема зарплаты россиян. Об этом свидетельствуют данные ежегодника «Национальные счета России» Росстата

Ниже этого уровня объем теневых зарплат в последний раз опускался в 2011 году (до 24,5 процента). В 2015 году он составлял 25,4 процента от общего объема оплаты наемных работников. Своего пика неформальные зарплаты достигли в 2014 году, составив 28,2 процента от общего фонда оплаты труда.

Размер оплаты труда и «смешанных доходов» россиян, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, в 2016 году составил 10,3 триллиона рублей.

Ранее Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) представила исследование, в котором утверждалось, что в 2016 году доля неформального сектора в России составляла 39,07 процента ВВП или 33,55 триллиона рублей.